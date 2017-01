Por estas frases Capulina era 'el rey del humorismo blanco' Excélsior

El actor originario de Chignahuapan, Puebla fue conocido como el rey del humorismo blanco debido a que nunca utilizó palabras altisonantes o escenas obscenas.



Murió el 30 de septiembre de 2011.



Aquí diez de sus frases más famosas:



1. “Me chiveo”







2. “No guta”







3. “Me hache achí”







4. “Lo que diga mi dedito”







5. “No lo sé, puede ser, a lo mejor, tal vez, quién sabe….”







6. “Sipirilí”







7. “¡Qué bochorno!”







8. “Yo ero un héroe”







9. "Oilo, oilo"







Gaspar Henaine Pérez, de ascendencia libanesa, nació el 6 de enero de 1926 en Chignahuapan, Puebla. Inició su carrera cuando tenía 14 años, aunque también incursionó como cantante del cuarteto Los Excéntricos del Ritmo, y más adelante formó parte del trío Los Trincas, de donde surgió la famosa pareja Viruta y Capulina.



Posteriormente, se dedicó de lleno al Séptimo Arte, al lado de Viruta, medio en el que ambos lograron fama en toda América Latina. Capulina fue además pionero de la televisión mexicana.



En 1951 la pareja comenzó a imitar el estilo de los comediantes El Gordo y El Flaco (Laurel and Hardy), aprovechando sus semejanzas físicas con ellos, pero con el transcurso del tiempo desarrollaron su propio estilo.



En esa década destacaron en películas como Ahí vienen los gorrones, La sombra del otro lado, Se los chupó la bruja, Viaje a la Luna, Los legionarios, La odalisca no. 13, Muertos del miedo, A sablazo limpio y Angelitos del trapecio.



Capulina comenzó a ser reconocido en toda América Latina debido al estilo cómico que mantenía, ya que no utilizaba palabras obscenas o situaciones de contenido para adultos en sus bromas, por lo que se le conoció también como 'El Rey del Humorismo Blanco'.



Entre otros filmes realizados junto a Viruta destacan: Dos locos en escena, Dos criados malcriados, Los desenfrenados, Limosneros con garrote, Un par a todo dar, Los invisibles y Reyes al volante.



Asimismo, protagonizaron la serie televisiva Cómicos y canciones, misma que anteriormente habían llevado al cine y en la que demostraron la habilidad actoral que ambos poseían, ya que no se contaba con apuntador y había que aprenderse todo debido a que el programa era en vivo.



Antes de que se separara la pareja cómica más querida por los niños y adultos, ambos compartieron créditos en La vida de Pedro Infante, La batalla de los pasteles, Dos pintores pintorescos y El camino de los espantos.



Muchos rumores se generaron cuando los dos actores dejaron de hacer películas juntos, pero Capulina atribuyó la separación a una discusión entre ambos causada por la falta de contratos en el cine durante la época final de su relación artística.



Tras la separación, el comediante trabajó en la fiesta brava, pero le era difícil hacer reír a la gente con un toro de más de 300 kilos enfrente, así que realizó El Circo de Capulina, por lo que fue el primer espacio de su tipo en México con el nombre de un artista popular.



A la par, continuó protagonizando filmes dirigidos al público infantil, que a diferencia de los trabajos anteriores junto a 'Viruta' eran para todo tipo de público.



Entre ellos destacan: Capulina Speedy González, Capulina, corazón de león, El hermano de Capulina, Capulina contra las momias, El investigador Capulina, El karateca azteca, Capulina contra los monstruos, El compadre más padre y Un cura de locura, que reafirmaron su popularidad y gusto de la gente.



Sin embargo, uno de sus más famosos filmes fue El Santo vs. Capulina, en el que compartió el protagónico con la leyenda de la lucha libre El Santo.



Asimismo, incursionó en el mundo de la producción con El guía de turistas y Capulina contra los vampiros, además de escribir él el guión de la primera película.



En 1999 regresó a la pantalla chica con la telenovela El Diario de Daniela, producción de Rosy Ocampo, al lado de Daniela Luján, Yolanda Ventura y Martín Ricca. Posteriormente se retiró de los escenarios.



En 2009 recibió un homenaje en su natal Chignahuapan, Puebla, donde fue develada una estatua en la Plaza de la Constitución de dicho municipio.



Dentro del mencionado acto, el artista se congratuló con la institución del Día de Capulina, celebrado cada 6 de enero.



En 2010 se desató un rumor que indicaban que se debatía entre la vida y la muerte; sin embargo, el actor desmintió esas declaraciones desde su morada en Cuernavaca, Morelos.



Aunque Capulina se retiró hace unos años, continuó vigente gracias a la retransmisión de su programa en un canal de paga, y en televisión abierta mediante sus películas, entre ellas El sonámbulo, El Sargento Capulina, El Metiche, Santo vs. Capulina y El Bueno Para Nada.



El actor mexicano Gaspar Henaine Capulina, conocido mundialmente como 'El Rey del Humorismo Blanco' murió el viernes 30 de septiembre de 2011, a la edad de 85 años, luego de ser hospitalizado debido a una úlcera duodenal y complicaciones por neumonía.







