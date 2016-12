Por falta de gasolina cierran estaciones durante el lunes José Manuel Barrón

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (David Castañeda)



Durante la mañana del lunes la mayor parte de las gasolineras de los municipios de Zacatecas y Guadalupe cerraron sus puertas al no contar con combustible para dar abasto a los clientes.



“Nos pidieron que cerráramos, no podemos abrir porque no tenemos producto, no nos queda de otra”, dijo uno de los despachadores de una estación local, quien junto a sus compañeros trataba de matar el tiempo de la mejor forma posible ante otra jornada sin poder despachar gasolina.



En las pocas estaciones que abrieron las filas comenzaron a ser largas y los automovilistas, tal y como ocurrió la semana pasada, optaron por llenar el tanque, no solamente por el desabasto, también por el temor de un incremento en los precios a partir del 1 de enero.



Carlos Murrieta, director general de Transformación Industrial de Pemex, dijo en entrevista con Grupo Fórmula que el problema está focalizado en cinco estados, uno de ellos Zacatecas.



“El desabasto existe en los estados de San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y Michoacán, la transferencia del insumo es por medio de ductos, no obstante los problemas se han conjuntado con el aumento de tomas clandestinas, generando que el suministro se retrase”, dijo el funcionario.



Murrieta agregó que en los próximos días quedará solucionado el problema, aunque dijo que es complicado dar una fecha exacta, pues esta situación se está generando por el consumo desmedido por parte de la ciudadanía.



“No necesariamente con la anticipación que nos gustaría para no generar afectación, si hay escasez nosotros reaccionamos de inmediato, los usuarios están comprando un 50% más”, dijo.



jmbarron@imagenzac.com.mx El desabasto de gasolina, que mantuvo a los automovilistas en alarma durante la semana pasada, reapareció el lunes tras un fin de semana de tregua.Durante la mañana del lunes la mayor parte de las gasolineras de los municipios de Zacatecas y Guadalupe cerraron sus puertas al no contar con combustible para dar abasto a los clientes.“Nos pidieron que cerráramos, no podemos abrir porque no tenemos producto, no nos queda de otra”, dijo uno de los despachadores de una estación local, quien junto a sus compañeros trataba de matar el tiempo de la mejor forma posible ante otra jornada sin poder despachar gasolina.En las pocas estaciones que abrieron las filas comenzaron a ser largas y los automovilistas, tal y como ocurrió la semana pasada, optaron por llenar el tanque, no solamente por el desabasto, también por el temor de un incremento en los precios a partir del 1 de enero.Carlos Murrieta, director general de Transformación Industrial de Pemex, dijo en entrevista con Grupo Fórmula que el problema está focalizado en cinco estados, uno de ellos Zacatecas.“El desabasto existe en los estados de San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y Michoacán, la transferencia del insumo es por medio de ductos, no obstante los problemas se han conjuntado con el aumento de tomas clandestinas, generando que el suministro se retrase”, dijo el funcionario.Murrieta agregó que en los próximos días quedará solucionado el problema, aunque dijo que es complicado dar una fecha exacta, pues esta situación se está generando por el consumo desmedido por parte de la ciudadanía.“No necesariamente con la anticipación que nos gustaría para no generar afectación, si hay escasez nosotros reaccionamos de inmediato, los usuarios están comprando un 50% más”, dijo. Agregar a favoritos gasolina

combustible

zacatecas

escasez