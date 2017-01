Por fin entregarán el edificio del Centro de Integración Juvenil Omar Lira

Aunque la entrega del edificio del Centro de Integración Juvenil se realizará durante la próxima semana, este no estará terminado hasta después de mediados de año.



América Denisse Barajas Dueñas, directora del Centro de Integración Juvenil (CIJ), explicó que lo que se entregará en los próximos días es la primera etapa.



Recalcó que la construcción del edificio, ubicado en la colonia Obrera tiene un retraso de más de un año en la entrega.



Y es que, dijo, debió haberse entregado en diciembre del 2015.



El recurso aplicado en un primer momento fue un millón 500 mil pesos.



Y en este se construyeron cinco consultorios, una recepción, dirección, una sala de usos múltiples, otra de juntas, así como un estacionamiento para el público.



La directora del CIJ estimó que la obra probablemente esté albergando a la institución entre julio y agosto.

La funcionaria estatal aclaró que aunque esté terminada la primera etapa el inmueble no podrá ser utilizado de inmediato.



Expuso que quedan pendientes los detalles interiores como pisos, acabados y protecciones de seguridad.

Es necesario, agregó, que los ciudadanos, así como usuarios lo reciban con todas las medidas de seguridad y cuidado.



Barajas Dueñas destacó que queda pendiente el recurso económico del ayuntamiento municipal para terminar la segunda etapa.



Dijo que en caso de que el municipio no tenga los recursos suficientes que están pendientes, buscará el apoyo en otras instancias tanto estatales como federales.



Lo anterior, debido a que “el CIJ recibe mucha ayuda, tiene buenas relaciones interinstitucionales y es muy bien visto”.



