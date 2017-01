Por ‘gasolinazo’, no tendría que haber alza a precios del transporte público: Meade Excélsior

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el titular de Hacienda explicó que el sector transportista cuenta con estímulos y compensaciones para deducir la inversión de combustibles. "No hay ninguna razón para que el transporte público subiera, ya que el pago del combustible es deducible, atomizado por toda la población que lo está usando”, explicó sobre el impacto del ‘gasolinazo’ en el sector transportista.

Explicó que el gobierno federal cuenta con diversos programas para apoyar al gasto del sector transportista en sus modalidades de carga y de traslado de pasajeros. "Son tres programas de apoyo que existen, y que habrán de fortalecerse, el de transporte público y de carga, que no sólo el combustible es deducible, sino que se les permite que acrediten el importe del valor sobre la renta”, refirió.

Meade Kuribreña apuntó que, México enfrenta un momento de ‘consolidación’, ante un entorno económico mundial que se ha tornado volátil y que, por tanto, ha provocado incertidumbre financiera, lo cual reiteró que es resultado de una serie de factores exteriores.



Ante tal panorama, enfatizó que el compromiso del gobierno federal es determinante brindar certeza económica y también, trabajar con la reducción del endeudamiento interno.



"Esto que estamos viendo, son transformaciones que estaban pendientes de manera histórica, eso dificulta las finanzas públicas, se está corrigiendo, es lo importante. Estamos en un esfuerzo de consolidación, habremos de lograrlo”, indicó el titular de la SHCP.



"Estamos en un espacio de consolidación, estamos en un momento donde tenemos que empezar a retraernos, mejorar el superávit y reducir el tamaño de la deuda”, expuso.



Anticipándose al anuncio que ofrecerá el Presidente Enrique Peña Nieto en torno a la implementación de medidas para proteger a la economía nacional, el encargado de la política hacendaria explicó que con dichas acciones se busca generar estabilidad y certeza laboral en el país. "Es un programa que habrá de anunciar el Presidente, amplio, recoge elementos de acciones que apoyan directo a los bienes y consumos importantes para la mayor parte de la población, es un programa que busca generar certeza y estabilidad para el establecimiento de empleos, para mantener la inversión, para que juntos todos los sectores hiciéramos esfuerzos”, comentó.



