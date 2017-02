Por malos manejos, peligra el recurso federa Marcela Espino

mespino@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- Derivado de la manera equivocada en la que se ejecutaron recursos económicos provenientes de la federación durante el 2015, el municipio acumuló cientos de observaciones de parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE).El plazo para solventar las observaciones vence este viernes por lo que se espera que quienes entregaron la administración municipal anterior acudan a dar seguimiento a los trámites que resultaron de estas observaciones.El contralor municipal Alejandro González Cosío dijo que en dicho ejercicio se recibieron recomendaciones como nunca antes en ejercicios recientes.Consideró que esta situación se dificultará en el ejercicio fiscal 2016, pues el municipio se encuentra en la mira del gobierno federal por la posibilidad de subejercicios.Además, resaltó, hubo presupuesto del año pasado que no se etiquetó en los tiempos establecidos por lo que existe la posibilidad de que la federación retire dicho recurso, el cual se encuentra actualmente en la contabilidad del municipio.El contralor refirió que los exfuncionarios que son señalados como responsables han argumentado que algunas observaciones correspondientes a 2015 no se han solventado, pues los subordinados de la administración actual han interferido en el trámite ya que no les permiten el acceso a expedientes y documentos.Sin embargo, González Cosío aseguró que los implicados tenían el informe de los datos que debieron presentar desde octubre y, pese a ello, se atrasaron en la presentación de los documentos necesarios para comprobación.Detalló que en Obras Públicas, por ejemplo, se encontró que había sobreprecios en ciertas cosas y en Finanzas, faltaban expedientes y comprobación que sustentaría los gastos que se realizaron.

recurso federal

auditoría superior del estado

zacatecas