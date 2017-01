Por nuevas concesiones tienen menos trabajo Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



De las 60 concesiones que se autorizaron en meses pasados, faltan alrededor de 15 de activarse ante las autoridades.



Jorge Adalberto Mendoza Morales, de la Unión de Autotransporte de Taxis, explicó que se registra una disminución para los choferes quienes ya trabajaban con anterioridad por el aumento en los vehículos de servicio.



Sin embargo, refirió que respeta la asignación de los sitios y las determinaciones que tomaron en el gobierno estatal para este municipio.



Expuso que esperaban alrededor de 30 concesiones como máximo, pero luego de un análisis de las autoridades se determinó la asignación de las que finalmente se aprobaron.



Mendoza Morales refirió que decidió la apertura de sitios en espacios que actualmente no están en funciones y por este motivo, también es evidente que no se tiene suficiente trabajo para todos



Entre los sitios que se abrieron se encuentran las oficinas del Centro de Atención y de Servicios que es conocido como la nueva presidencia municipal, las oficinas del Poder Judicial en la colonia Lienzo Charro y en el Hospital de la Mujer que aún no se construye.



El líder del sector expresó que otra limitante para la activación de las concesiones que se recibieron es la falta de unidades automotrices en las agencias, pues hay escasez del tipo que requieren para brindar este servicio.



mespino@imagenzac.com.mx Derivado de la entrega de concesiones para carros de alquiler, se disminuyó hasta en un 40% la labor para los taxistas de algunos sitios.De las 60 concesiones que se autorizaron en meses pasados, faltan alrededor de 15 de activarse ante las autoridades.Jorge Adalberto Mendoza Morales, de la Unión de Autotransporte de Taxis, explicó que se registra una disminución para los choferes quienes ya trabajaban con anterioridad por el aumento en los vehículos de servicio.Sin embargo, refirió que respeta la asignación de los sitios y las determinaciones que tomaron en el gobierno estatal para este municipio.Expuso que esperaban alrededor de 30 concesiones como máximo, pero luego de un análisis de las autoridades se determinó la asignación de las que finalmente se aprobaron.Mendoza Morales refirió que decidió la apertura de sitios en espacios que actualmente no están en funciones y por este motivo, también es evidente que no se tiene suficiente trabajo para todosEntre los sitios que se abrieron se encuentran las oficinas del Centro de Atención y de Servicios que es conocido como la nueva presidencia municipal, las oficinas del Poder Judicial en la colonia Lienzo Charro y en el Hospital de la Mujer que aún no se construye.El líder del sector expresó que otra limitante para la activación de las concesiones que se recibieron es la falta de unidades automotrices en las agencias, pues hay escasez del tipo que requieren para brindar este servicio. Agregar a favoritos concesiones

transporte

trabajo

autoridades