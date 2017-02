Por placas de otro estado, policías de Morelos detienen a jóvenes Excélsior

Después de asistir a un festival en Morelos, los jóvenes se dirigían a las afueras de Cuernavaca para dejar a un amigo; sin embargo, durante el trayecto fueron detenidos por elementos de la policía de local, quienes además de pedirles que bajaran del vehículo, no sé identificaron.



En un video que difundieron los afectados se aprecia cómo uno de los jóvenes pide a los oficiales explicar sobre su detención, pero éste sólo se limita a ordenarles bajar del auto.



Por la postura que tomaron los detenidos para dejar el vehículo en el que iban, el elemento de seguridad municipal bajó por la fuerza a uno, momento justo en el que se para la grabación.



“Vuelve a exigir que nos bajemos del vehículo si no él nos iba a bajar, siendo que ya nos habíamos identificado. Le seguíamos insistiendo que nos diera una explicación.

“Al no llegar a ningún entendimiento el policía abre la puerta de la parte del conductor. Acto seguido con lujo de violencia y con palabras altisonantes el policía baja a el conductor del vehículo”, se lee en la información del video subido por el usuario Jorge Luis al portal Youtube.

Después de esto, las víctimas aseguraron que un policía se acercó a ellos con un teaser y los amenazó, mientras que el oficial que bajó por la fuerza a uno de los jóvenes “se identificó como comandante de la Policía estatal de Jiutepec del Estado de Morelos”. “Aquí hago lo que yo quiero, así que trépenlos a la camioneta”, afirman que ordenó el elemento de seguridad a sus compañeros para trasladarlos al Ministerio Público en donde además de imponérseles una multa, el auto fue trasladado al corralón.

Los afectados denunciaron en la descripción del video que los policías les robaron cerca de cinco mil pesos, dos pares de tenis, ropa, un celular y otras pertenencias de valor.









