Por plagio, dan de baja a dos aspirantes a fiscal Anticorrupción Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Encuentran similitudes en los ensayos que entregaron Braulio Robles Zúñiga y Angélica Palacios Zárate; hay 25 aspirantes La secretaría técnica de la Comisión de Justicia encontró una similitud en muy específica en cuanto a la redacción de ambos ensayos, me refiero al del siguiente participante, Braulio Robles Zúñiga y de Angélica Palacios Zárate", explicó la senadora Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República.

El anuncio fue dado momentos antes de llamar a comparecer a Braulio Robles, luego de la presentación que hicieron dos aspirantes, de los 11 programados para el día. Por acuerdo de las juntas directivas y el Comité de Acompañamiento ciudadano, se determinó que ambos postulantes al cargo no siguieran en el proceso. Sin embargo, en un afán por darles derecho de audiencia, platicamos ya con Braulio Robles Zúñiga y él decidió declinar al proceso. En tal virtud pasaríamos al resto de los candidatos", dijo.

Con la baja de ambos personajes la lista original de 32 aspirantes se redujo hasta el momento a 25. El senador Héctor Yunes, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, señaló que, aunque las comisiones unidas no prejuzgan quién "elaboró el documento y quién copio" se trata de un hecho que no se puede dejar pasar. Tenemos aquí los dos ensayos y varios párrafos son idénticos. En ese sentido no podemos dejar de comentarlo", agregó.

El senador Luis Humberto Fernández reconoció la decisión de las comisiones, pues, dijo, es " absolutamente inaceptable por la evidente similitud no de ideas, es una similitud palabra por palabra en muchos párrafos, la casualidad no alcanza. Es obvio que hubo algún proceso que evidentemente no puede ser admitido", manifestó.







elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El tercer y último día de comparecencias de los candidatos a ser el fiscal Anticorrupción comenzó con la baja de dos aspirantes más en esta semana, por plagio en los ensayos que entregaron para postularse.El anuncio fue dado momentos antes de llamar a comparecer a Braulio Robles, luego de la presentación que hicieron dos aspirantes, de los 11 programados para el día. Por acuerdo de las juntas directivas y el Comité de Acompañamiento ciudadano, se determinó que ambos postulantes al cargo no siguieran en el proceso.Con la baja de ambos personajes la lista original de 32 aspirantes se redujo hasta el momento a 25. El senador Héctor Yunes, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, señaló que, aunque las comisiones unidas no prejuzgan quién "elaboró el documento y quién copio" se trata de un hecho que no se puede dejar pasar.El senador Luis Humberto Fernández reconoció la decisión de las comisiones, pues, dijo, es " absolutamente inaceptable por la evidente similitud no de ideas, es una similitud palabra por palabra en muchos párrafos, la casualidad no alcanza. Es obvio que hubo algún proceso que evidentemente no puede ser admitido", manifestó. Agregar a favoritos plagio

fiscal

anticorrupción

aspirantes

méxico