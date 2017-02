Por prisa, lamenta daños materiales Redacción

El incidente sucedió la noche de este martes, en el cruce de semáforos de la colonia Tres Cruces y la tienda Soriana Híper.



El camión participante fue el marcado con el número 24, cuyo chofer dijo que esperaba el cambio de luz de lado derecho y cuando se puso en verde, avanzó a la par que una camioneta blanca de la línea Infiniti con placas de Jalisco que esperaba del lado izquierdo.



Esta era conducida por una señora quien al tratar de rebasarlo, se le metió intempestivamente tallando su vehículo al que le quedó una mancha roja en la salpicadera derecha.



La mujer no vio el incidente como su error y orilló al operador del camión para que los agentes de tránsito que controlaban el tráfico tomaran conocimiento.



Al final los peritos de vialidad se encargaron de realizar los peritajes para hacer el deslinde de responsabilidades en un hecho que no pasó más allá del susto.



zacatecas

transporte público

accidente vial