Por prisas y falta de precaución provoca choque por alcance

El percance ocurrió pocos minutos después de las 9 de la mañana de este jueves, sobre el bulevar López Mateos, frente a la Plaza Bicentenario y con dirección a Fresnillo.



Las unidades que participaron fueron un coche Mazda guinda de reciente modelo, así como una camioneta Toyota Rav4 de color gris, esta última tuvo que disminuir de manera precipitada su velocidad al llegar a dicho tramo por la circulación lenta del tráfico.



Esta sorpresiva acción, no fue prevista a tiempo por el conductor del Mazda, quien aunque intento frenar en seco nada pudo evitar que impactara contra la defensa trasera de la camioneta, que resultó en diversos daños.



Al lugar acudieron de inmediato los agentes de Tránsito que se encontraba cerca de la escena en ese momento, mismos que abanderaron el área para evitar otro incidente similar, sin embargo no fue necesaria su intervención pues ambas partes involucradas llegaron a un acuerdo, aunque el fluido cual se vio afectado por alrededor de 30 minutos.



