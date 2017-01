Por psicosis, cierran 50% de los comercios en el Centro Histórico Excélsior

En conferencia de prensa, Guadalupe Gómez Collado, presidenta de la Asociación de Comerciantes del primer cuadro de la capital, comentó que a través de redes sociales se difundió un mensaje cerca de las 5 de la tarde en donde se alertaba sobre el arribo de manifestantes.



En redes sociales comenzaron a circular mensajes de supuestas manifestaciones que se aproximaban a realizar saqueos, y otros mensajes hechos por supuestas autoridades en donde se invitaba a la población a cerrar sus negocios y permanecer en casa. Dichos mensajes derivaron de las protestas por el alza al precio de la gasolina.



"Afortunadamente no hubo ningún acontecimiento que pudiéramos reclamar, ningún robo, saqueo. Lo que hubo fue mucha inquietud. La gente estaba muy inquieta porque nos empezaron a llamar nuestras familias, amigos, que nos cuidáramos, pero nosotros éramos los más sorprendidos”, comentó Guadalupe Gómez.



La organización consideró que no es posible cuantificar las pérdidas económicas, ya que la psicosis causada ayer, sigue afectando a los comercios, debido a que las personas que pensaban acudir hoy al Centro histórico, prefirieron no hacerlo.



Gómez Collado agregó que mantienen comunicación con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, para evitar incidentes, por lo que invitó a la ciudadanía a no caer en engaños que perjudican al país.



"El Centro Histórico está tranquilo, no pasó nada. Es muy lamentable este tipo de rumores que de pronto se sueltan, y causan daño a la ciudad y al Centro Histórico”, explicó.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- La psicosis generada la tarde del pasado miércoles en diversos puntos de la Ciudad de México, llevó al cierre del 50 por ciento de los 17 mil comercios que se ubican en el Centro Histórico capitalino.

