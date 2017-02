Por puente vacacional, el centro se llena de turistas Noé Marín

Desde el viernes por la tarde miles de turistas arribaron a los principales atractivos del Centro Histórico de Zacatecas con motivo de los días de asueto de los que muchos disfrutan con motivo de la promulgación de la Constitución Mexicana el 5 de febrero del 1917.



Imagen entrevistó a algunos de los turistas para saber de dónde nos visitan, cuántos días permanecerán en la ciudad y qué atractivos fueron los que llamaron su atención.



La mayoría de los entrevistados dijeron ser originarios de Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí, Monterrey, Nayarit y Colima; los menos, dijeron venir desde la Ciudad de México y solo un de estados lejanos como Baja California.



Los visitantes de las entidades cercanas señalaron que no tenía sentido hospedarse más de un día en un hotel, ya que en poco tiempo, cuatro horas aproximadamente, pueden llegar a sus ciudades de origen; los demás, dijeron que estarían dos noches en algún hotel de la ciudad.



Pese a la diferencia en las distancias, todos aseguraron un día no bastaba para recorrer todos los atractivos turísticos de la zona y conocer algunos de los Pueblos Mágicos que tiene el estado.



Entre los lugares más atractivos para los turistas entrevistados resaltaron la Mina del Edén, el Cerro de La Bufa y la Catedral Basílica; también, algunos dijeron que volvieron al estado para visitar Jerez, Teul de González Ortega y Nochistlán.



Laura González, por ejemplo, dijo que aunque vino en un periodo vacacional de 2016, en esta ocasión volvió a Zacatecas junto con su familia para conocer Jerez y el Teúl de González Ortega, ya que en la visita pasa no pudo acudir porque, hasta el último día de su visita, se enteró de su existencia.





