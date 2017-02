¿Por qué corres tanto? Antonio Saugar Benito

Los niños, más bien los adolescentes, sienten la prisa como un impulso o una necesidad: tienen prisa por ser mayores para poder hacer aquello que, por su edad, no pueden realizar, como llegar más tarde a casa, pasar más tiempo con su pandilla de amigos, salir todos los fines de semana… Tienen prisa por ser mayores, algo de lo que muchos se arrepienten cuando lo consiguen.



Ese afán por ir rápido, los niños lo trasladan a actividades de su vida diaria, especialmente cuando tienen en sus manos ordenadores, móviles ‘tabletas’. Su mayor deseo es que nada más hacer un clic o pulsar en el icono correspondiente, el programa, vídeo, canción o aplicación aparezca en la pantalla en menos de un segundo. Esto no es algo exclusivo de niños y jóvenes. Los adultos tienen también el mismo problema de impaciencia ante la velocidad, poca a su juicio, con la que el ordenador o ‘tableta’ descarga un programa.



Hay una frase que dice: “La prisa es mala consejera”. Y va a tener razón, ya que, en muchas ocasiones, antes de abrir la boca rápidamente, es mejor pensar en lo que se va a decir, no sea que acabemos por arrepentirnos de lo dicho cuando ya no se pueda volver atrás. Lo mismo a la hora de tomar decisiones, la prisa, el decidir algo “en caliente” no augura un buen final.



“Vísteme despacio, que tengo prisa”, dice otra frase popular cuyo origen se data en época de Fernando VII, cuando un ayudante del rey, por los nervios, no era capaz de vestir rápido al monarca. La frase lo dice todo. Es mejor no apresurarse para que las cosas salgan bien.



Son muchas las frases y palabras para exigir rapidez, pero no son tantas las que sirven para solicitar reflexión, sosiego. Es difícil imaginar que alguien que solicita un objeto, le diga a la persona que lo atiende que se lo tome con tranquilidad. Todo el mundo parece tener prisa.



En esta sociedad del anonimato, de la prisa, de la velocidad de vivir sin fijarse en lo que nos rodea, lo mejor es vivir a nuestro propio ritmo, marcar la velocidad de nuestra vida, teniendo en cuenta a los demás.



Y sin que nadie nos ponga en la tesitura de correr más de lo debido.



zacatecas

niños

adolecentes

sociedad