Pendiente, la entrega de Tránsito Municipal Silvia Vanegas

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Lo anterior, luego de que el municipio regresó al gobierno estatal el manejo y control de tránsito.



Por lo pronto, las autoridades estatales trabajan de manera coordinada con la todavía Coordinación Municipal.



Al respecto, el delegado de tránsito Alejandro García, informó que están dando apoyo a las autoridades locales, por los eventos que están en puerta como la Jerezada.



Los agentes estatales que llegaron hace unos días apoyan en la vialidad, pero no aplican sanciones a los conductores infractores.



El funcionario estatal sostuvo que en próximas fechas darán la información al respecto.



Explicó que se concretó a informar que, por ahora, que solo brindan tareas de apoyo.



La entrega de la Coordinación de Tránsito Muncipal estaba programa para el pasado 16 de febrero, sin embargo, no se concretó.



Lo anterior, pese a que ya llegaron los 8 elementos que estarán a cargo de la vialidad no se ha formalizado la entrega.



Previamente, se informó que a estos agentes se les dotaría de una patrulla, para ser en funcionamiento y una motocicleta para los trabajos viales.



Aunque este número de elementos no serán suficientes, las autoridades estatales esperan dar mayor apertura a los servicios que se requiere atender en el municipio, como mejorar la vialidad en la zona centro del Pueblo Mágico.



svanegas@imagenzac.com.mx JEREZ.- Algunos trámites pendientes han retrasado que la delegación Estatal de Tránsito inicie actividades en el municipio.Lo anterior, luego de que el municipio regresó al gobierno estatal el manejo y control de tránsito.Por lo pronto, las autoridades estatales trabajan de manera coordinada con la todavía Coordinación Municipal.Al respecto, el delegado de tránsito Alejandro García, informó que están dando apoyo a las autoridades locales, por los eventos que están en puerta como la Jerezada.Los agentes estatales que llegaron hace unos días apoyan en la vialidad, pero no aplican sanciones a los conductores infractores.El funcionario estatal sostuvo que en próximas fechas darán la información al respecto.Explicó que se concretó a informar que, por ahora, que solo brindan tareas de apoyo.La entrega de la Coordinación de Tránsito Muncipal estaba programa para el pasado 16 de febrero, sin embargo, no se concretó.Lo anterior, pese a que ya llegaron los 8 elementos que estarán a cargo de la vialidad no se ha formalizado la entrega.Previamente, se informó que a estos agentes se les dotaría de una patrulla, para ser en funcionamiento y una motocicleta para los trabajos viales.Aunque este número de elementos no serán suficientes, las autoridades estatales esperan dar mayor apertura a los servicios que se requiere atender en el municipio, como mejorar la vialidad en la zona centro del Pueblo Mágico. Agregar a favoritos delegación estatal

tránsito

jerez

trámites