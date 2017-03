Porqué pertenecer a Coparmex Alejandro Enríquez Suárez del Real

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Porque al pertenecer a Coparmex debemos ser empresarios comprometidos con la libre empresa, bajo la premisa principal que la calidad de vida solo se logra si ponemos a la persona como eje rector de nuestras actividades empresariales y sociales, impulsando así políticas públicas que incidan en el mejoramiento de nuestro entorno, generando instituciones que tengan un rendimiento social real, de forma que el bienestar sea una realidad general en nuestro estado y no solo esté al alcance de algunos.



Porque pertenecer a Coparmex es un compromiso que se adquiere de manera voluntaria, pero que obliga a participar activamente en defensa de los intereses de la libre empresa, centrando la misión en un mejor entorno, con el fin único del mejoramiento de nuestra sociedad en su conjunto, entregando de manera voluntaria talento, tiempo y creatividad con decisión inquebrantable, a fin de lograr la participación activa de la sociedad en las decisiones y políticas públicas que se lleven a cabo y no solo sean planes en un escritorio gubernamental, generando un principio de subsidiariedad entre los integrantes de la comunidad y fortaleciendo la libre empresa.



Porque pertenecer a Coparmex es trabajar sin miramientos ni egoísmos, es entregar diario lo mejor de cada uno, en tu ámbito de influencia, siempre pugnando por las libertades de la persona y la empresa, es ser un mexicano comprometido con tu país, con tu estado, con tu comunidad, generando las mejores condiciones posibles para tus colaboradores y sus familias.



Porque pertenecer a Coparmex es ser líder, emprendedor, trabajador, honesto, pero sobre todo solidario con tu semejante, porque solo entendiendo lo que le pasa a tu colaborador podrás comprender el México real y así impulsar una verdadera igualdad de oportunidades entre los mexicanos.



Porque pertenecer a Coparmex es ser crítico al interior y al exterior, señalándoles a nuestros gobernantes el rumbo que queremos llevar, manifestando de manera clara y tajante que ellos están porque nosotros así lo elegimos, pero que es la sociedad la que dirige el rumbo y destino que quiere, y no ellos solos.



Estos solo son algunos porqués de pertenecer a Coparmex, te invito a que participes y seas parte del por qué de Coparmex.



opinion@imagenzac.mx Ser Coparmex es ante todo una actitud de vida, es alcanzar el bienestar social con un ánimo incasable, sabedores que la búsqueda del bien común traerá por consecuencia el beneficio de la propia empresa, siendo la única generadora de riqueza, pero con un eje central y único, LA PERSONA.Porque al pertenecer a Coparmex debemos ser empresarios comprometidos con la libre empresa, bajo la premisa principal que la calidad de vida solo se logra si ponemos a la persona como eje rector de nuestras actividades empresariales y sociales, impulsando así políticas públicas que incidan en el mejoramiento de nuestro entorno, generando instituciones que tengan un rendimiento social real, de forma que el bienestar sea una realidad general en nuestro estado y no solo esté al alcance de algunos.Porque pertenecer a Coparmex es un compromiso que se adquiere de manera voluntaria, pero que obliga a participar activamente en defensa de los intereses de la libre empresa, centrando la misión en un mejor entorno, con el fin único del mejoramiento de nuestra sociedad en su conjunto, entregando de manera voluntaria talento, tiempo y creatividad con decisión inquebrantable, a fin de lograr la participación activa de la sociedad en las decisiones y políticas públicas que se lleven a cabo y no solo sean planes en un escritorio gubernamental, generando un principio de subsidiariedad entre los integrantes de la comunidad y fortaleciendo la libre empresa.Porque pertenecer a Coparmex es trabajar sin miramientos ni egoísmos, es entregar diario lo mejor de cada uno, en tu ámbito de influencia, siempre pugnando por las libertades de la persona y la empresa, es ser un mexicano comprometido con tu país, con tu estado, con tu comunidad, generando las mejores condiciones posibles para tus colaboradores y sus familias.Porque pertenecer a Coparmex es ser líder, emprendedor, trabajador, honesto, pero sobre todo solidario con tu semejante, porque solo entendiendo lo que le pasa a tu colaborador podrás comprender el México real y así impulsar una verdadera igualdad de oportunidades entre los mexicanos.Porque pertenecer a Coparmex es ser crítico al interior y al exterior, señalándoles a nuestros gobernantes el rumbo que queremos llevar, manifestando de manera clara y tajante que ellos están porque nosotros así lo elegimos, pero que es la sociedad la que dirige el rumbo y destino que quiere, y no ellos solos.Estos solo son algunos porqués de pertenecer a Coparmex, te invito a que participes y seas parte del por qué de Coparmex. Agregar a favoritos coparmex zacatecas

cálidad de vida

mejoramiento del entorno

defensa de la libre empresa

bienestar social