PRD está dividido en 2 corrientes, y Basave explica sus intereses

Así lo aseveró Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, ex presidente del PRD.



En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Imagen Informativa Primera Edición el ex dirigente del Sol Azteca añadió que la disputa está equilibradadentro de la bancada amarrilla; dijo que cada corriente, en términos de representatividad, está muy emparejada. ‘Y estamos hablando de liderazgos; el PRD es un partido tan complejo’.



Incluso me atrevería a decir que hay subcorrientes. La nueva izquierda, que es la corriente más grande, está en contra de alianza con Andrés Manuel López Obrador (presidente nacional de Morena); y la otra más extendida sí (está de acuerdo con este tratado). El asunto está parejo”. Además, estas son las fracciones más populares, pero no son las únicas.



Existe un grupo que anhela un candidato propio y lo han declarado los de la nueva izquierda, y postulan al gobernador del estado de Morelos, o a Silvano Aureoles Conejo, mandatario de Michoacán. Basave dijo que ‘es una postura que ha estado presente’ desde que presidió al partido. ‘Mancera entraría en el de la alianza amplia con candidato externo’: otra sección.



Se trata de la cuarta oposición: prefieren una unión con el Partido del Trabajo (PT), con Movimiento Ciudadano, pero no con Acción Nacional ni con Morena: aquí sí se contempla la participación de Miguel Ángel Mancera Espinosa (jefe de Gobierno de la Ciudad de México). Lo que desconozco es si Mancera apoya esta empresa” política rumbo a 2018.



Anotó que la cuestión es que ‘el PAN no renunciará en sus dos candidatos bien posicionados’ por uno externo que no asegure ser un competidor con altos alcances en la sociedad mexicana.



