Precio de la gasolina podría aumentar 8 por ciento en febrero

Finamex ajustó al alza su estimado de inflación para 2017, a un nivel de 5.0 por ciento desde un dato previo de 4.5 por ciento. (cuartoscuro)



Estudios de la Casa de Bolsa Finamex revelan que, de acuerdo con la formula vigente para determinar los precios máximos de los combustibles, se dará un aumento en el dato de referencia internacional utilizado para determinar los precios máximos, de tal forma que, de mantenerse al menos en los primeros días de febrero, los precios de la gasolina magna y premium se elevarían 8.0 por ciento en términos mensuales.



Tras la liberalización de los combustibles, el precio de las gasolinas serán fijados por diversos factores, entre ellos, los precios internacionales del petróleo, los costos de refinación, del transporte y almacenamiento, el margen comercial de la estación de servicio, los impuestos y el tipo de cambio vigente.



La siguiente revisión de precios de las gasolinas será el viernes tres de febrero, y se advierte que, de materializarse el incremento pronosticado por la casa de bolsa, las tarifas de los combustibles traerían un aumento de 40 puntos base sobre la inflación.



Finamex ajustó al alza su estimado de inflación para 2017, a un nivel de 5.0 por ciento desde un dato previo de 4.5 por ciento.



Asimismo, puntualizó que el impacto derivado de la variación en los precios de las gasolinas no está plenamente capturado en su nuevo pronóstico sobre el crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).



Este impacto aún no está contemplado en su totalidad en su pronóstico del 5.0 por ciento para la inflación anual al cierre de 2017, debido a que todavía pueden variar los precios de las gasolinas al mayoreo en los Estados Unidos durante el año, pero claramente el riesgo de dicho pronóstico está al alza.



