Predicción de Los Simpson sobre AMLO, es una imagen falsa Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



El medio que están usando como fuente es Badabun, un sitio dedicado a publicar contenido "viral". Dicen que la imagen procede de un "periódico estadunidense", pero no se da a conocer el nombre de dicho diario en ningún lado.





Al fondo de la imagen se alcanza a ver una caricatura de quien parece ser el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto.







Puedes ver claramente la marca de agua. Imagen: Badabun



La realidad es que varios medios han caído en la trampa. Como aquella vez en que todos creyeron que Mario y Luigi eran gays.



Badabun es un sitio cuyo contenido está repleto de "fake news", término bastante popular en las últimas semanas. No hay fuente oficial que confirme la existencia de dicha foto.



Fue sólo una broma para mexicanos.



elpais@imagenzac.com.mx Está circulando en Internet una supuesta imagen de Los Simpson donde sale dibujado Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, la cual parece que asumiera la presidencia de México en 2018.El medio que están usando como fuente es Badabun, un sitio dedicado a publicar contenido "viral". Dicen que la imagen procede de un "periódico estadunidense", pero no se da a conocer el nombre de dicho diario en ningún lado.Al fondo de la imagen se alcanza a ver una caricatura de quien parece ser el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto.Puedes ver claramente la marca de agua. Imagen: BadabunLa realidad es que varios medios han caído en la trampa. Como aquella vez en que todos creyeron que Mario y Luigi eran gays.Badabun es un sitio cuyo contenido está repleto de "fake news", término bastante popular en las últimas semanas. No hay fuente oficial que confirme la existencia de dicha foto.Fue sólo una broma para mexicanos. Agregar a favoritos los simpson

amlo

predicción

falso