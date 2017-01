Prefiere Osvaldo Ávila que los diputados den apoyos antes que la Sedesol Noé Marín

El presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana dijo que la principal función de las herramientas legislativas debería ser combatir la pobreza de los zacatecanos.



"Creo que todas las acciones y estrategias que se puedan implementar pueden coadyuvar a combatir el tema de la pobreza", dijo.



Aseguró que utilizó este recurso para entregar a 3 mil 200 personas paquetes de útiles escolares, 900 canastas básicas de alimentación, 400 apoyos para gastos funerarios y más de 600 servicios de atención médica gratuita.



Explicó que el descontento hacia las herramientas legislativas no está en el reparto de recursos que realizan los diputados, sino en la falta de claridad de los procesos, ya que, dijo, "el problema no es en sí las herramientas, sino la transparencia".



Añadió que también existen algunas creencias de las personas que se debe "desmitificar", ya que los recursos fueron establecidos para hacer frente a los conflictos de la sociedad y no son recursos que aportan los diputados.



Asimismo, el diputado antorchista dijo que, aunque no descarta entregar parte de las herramientas legislativas a algunas dependencias como la Sedesol, prefiere dar los apoyos de forma personal por la cercanía que tiene con la gente.



"Cuando estuvimos en proceso de campaña, hicimos un compromiso con la gente y ahora estas personas buscan que se retribuya su confianza", dijo.

Comentó que, pese a que el presupuesto que se destinó al combate de la pobreza no alcanzará, existen programas federales que complementan este déficit y "se seguirán implementando estrategias para enfrentar el problema".



