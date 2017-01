Preocupa la poca recaudación por el impuesto predial Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Además de que tiene identificado que empresarios y personas que tienen mayor estatus económico, son quienes menos se acercan a cumplir con las contribuciones.



De igual manera, trabaja en acuerdos con representantes de las empresas mineras para que se acerquen a pagar el recurso que les corresponde por sus propiedades.



El responsable de Catastro, Mario Alberto Cruz Reyes compareció en la Comisión de Transparencia y expresó que por el tema de las mineras, pueden recibirse hasta 17 millones de pesos.



En esta reunión obtuvo el compromiso de los regidores para obtener el respaldo para siete trabajadores quienes permanecen en el departamento horas extra y no reciben compensación al respecto.



Durante su participación, el funcionario detalló que hasta el momento se recabaron 2 millones 47 mil 570 pesos, en el periodo de cinco días habíles desde que inició el cobro.



Raúl Ulloa Guzmán, presidente de la comisión, refirió que es preocupante que se tiene un avance del 14% en la recaudación, de acuerdo con lo que se proyectó para este primer mes del año.



Expuso que en el tema de los morosos, es necesario que el funcionario presente la información acerca de quienes más deben y del manejo que se le brinda al cobro mediante Ejecución Fiscal.



De acuerdo a lo que se informó en la sesión, de 74 mil predios registrados en Catastro, alrededor de un 30% debe el impuesto predial.





mespino@imagenzac.com.mx Pese a que las oficinas del Departamento de Catastro están abiertas, ante las manifestaciones que promueven el no pagar impuestos, la recaudación del impuesto predial está lejana de la meta.Además de que tiene identificado que empresarios y personas que tienen mayor estatus económico, son quienes menos se acercan a cumplir con las contribuciones.De igual manera, trabaja en acuerdos con representantes de las empresas mineras para que se acerquen a pagar el recurso que les corresponde por sus propiedades.El responsable de Catastro, Mario Alberto Cruz Reyes compareció en la Comisión de Transparencia y expresó que por el tema de las mineras, pueden recibirse hasta 17 millones de pesos.En esta reunión obtuvo el compromiso de los regidores para obtener el respaldo para siete trabajadores quienes permanecen en el departamento horas extra y no reciben compensación al respecto.Durante su participación, el funcionario detalló que hasta el momento se recabaron 2 millones 47 mil 570 pesos, en el periodo de cinco días habíles desde que inició el cobro.Raúl Ulloa Guzmán, presidente de la comisión, refirió que es preocupante que se tiene un avance del 14% en la recaudación, de acuerdo con lo que se proyectó para este primer mes del año.Expuso que en el tema de los morosos, es necesario que el funcionario presente la información acerca de quienes más deben y del manejo que se le brinda al cobro mediante Ejecución Fiscal.De acuerdo a lo que se informó en la sesión, de 74 mil predios registrados en Catastro, alrededor de un 30% debe el impuesto predial. Agregar a favoritos recaudación de rentas

impuesto predial

mario alberto cruz reyes

comisión de transparencia