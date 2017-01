Prepara el IEEZ su programa de austeridad Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



Rivera aseguró que se solicitó a la 62 Legislatura un presupuesto de 71 millones de pesos para la operación y el funcionamiento de las convocatorias electorales de este año, pero solo fueron aprobados 47 millones, es decir, 24 millones de pesos menos.



Señaló que el crecimiento del IEEZ se frenará debido a que no existirá la solvencia necesaria y volverán a pagar renta, ya que dentro del presupuesto se contemplaba la construcción de un edificio.



Apuntó que la disminución representó un 40% menos en los ingresos anuales y en las próximas semanas presentarán un programa de austeridad que va desde ahorros en el consumo del combustible hasta un análisis de los sueldos de algunos funcionarios.



Rivera aseguró que, desde que el consejo tomó posesión en 2015, prescindió de las prestaciones de servicios médicos mayores, se redujeron 15 plazas, bajó el consumo de la gasolina un 50% y comenzó un proceso de renovación administrativa.



Sobre los sueldos elevados de los funcionarios del IEEZ, aseguró que se tendrá que realizar una revisión para determinar si es posible realizar un reajuste en la cantidad: “Va a haber consideraciones de todo el consejo y todos los servidores públicos de mandos superiores para contribuir de estas tareas”.



Aunque no dijo qué porcentaje estaría dispuesto a disminuir de su salario, aseguró que percibe 80 mil pesos por mes.



Asimismo, refirió que, pese a los problemas financieros del país, se debe reforzar a las instituciones del estado, ya que representan una posibilidad de asegurar las garantías de los ciudadanos.



Finalmente, respecto a la propuesta de disminuir las prerrogativas para los partidos políticos que se presentó en la legislatura, aseguró que respeta toda iniciativa, pero es una propuesta que tiene más de 12 años planteándose.





capitalimagen@gmail.com Se redujeron un 40% los ingresos asignados para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) en el 2017, por lo que tomaremos medidas de austeridad que van desde ahorros en gasolina hasta la revisión del sueldo de los consejero, aseguró Virgilio Rivera Delgadillo, presidente del instituto.Rivera aseguró que se solicitó a la 62 Legislatura un presupuesto de 71 millones de pesos para la operación y el funcionamiento de las convocatorias electorales de este año, pero solo fueron aprobados 47 millones, es decir, 24 millones de pesos menos.Señaló que el crecimiento del IEEZ se frenará debido a que no existirá la solvencia necesaria y volverán a pagar renta, ya que dentro del presupuesto se contemplaba la construcción de un edificio.Apuntó que la disminución representó un 40% menos en los ingresos anuales y en las próximas semanas presentarán un programa de austeridad que va desde ahorros en el consumo del combustible hasta un análisis de los sueldos de algunos funcionarios.Rivera aseguró que, desde que el consejo tomó posesión en 2015, prescindió de las prestaciones de servicios médicos mayores, se redujeron 15 plazas, bajó el consumo de la gasolina un 50% y comenzó un proceso de renovación administrativa.Sobre los sueldos elevados de los funcionarios del IEEZ, aseguró que se tendrá que realizar una revisión para determinar si es posible realizar un reajuste en la cantidad: “Va a haber consideraciones de todo el consejo y todos los servidores públicos de mandos superiores para contribuir de estas tareas”.Aunque no dijo qué porcentaje estaría dispuesto a disminuir de su salario, aseguró que percibe 80 mil pesos por mes.Asimismo, refirió que, pese a los problemas financieros del país, se debe reforzar a las instituciones del estado, ya que representan una posibilidad de asegurar las garantías de los ciudadanos.Finalmente, respecto a la propuesta de disminuir las prerrogativas para los partidos políticos que se presentó en la legislatura, aseguró que respeta toda iniciativa, pero es una propuesta que tiene más de 12 años planteándose. Agregar a favoritos instituto electoral del estado de zacatecas

virgilio rivera delgadillo

62 legislatura

recorte de presupuesto