Prepara Hacienda precio máximo para gasolinas en febrero 

La Secretaría de Hacienda podría publicar esta semana el precio máximo de las gasolinas y del diésel que estará vigente del 4 al 11 de febrero próximos en las 90 regiones del país, pues de acuerdo con las disposiciones legales en la materia debe darlos a conocer antes del día 30 de cada mes.Sin embargo, la proporción del ajuste es uno de los secretos mejor guardados por la dependencia que encabeza José Antonio Meade Kuribreña, pues pese a la proximidad de la fecha límite legal para publicar el dato, dice que todavía no tiene suficientes elementos para dar a conocer una estimación al respecto.La dependencia ha señalado que todavía no tiene suficientes elementos para dar a conocer una estimación al respecto.La SHCP mantiene la postura de que es prematuro tratar de calcular alguna variación a los precios vigentes, porque su movimiento dependerá de la combinación de varios factores, entre los que destacan los precios del petróleo, el tipo de cambio, costos de refinación, almacenaje y transportación.

