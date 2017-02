Prepara la Seduzac operativo para recibir a niños migrantes Redacción

La funcionaria estableció que realizan estadísticas precisas sobre los niños que pudieran regresar a México y específicamente a Zacatecas, y que se hace un conteo en agosto de cada año y las cifras de 2015 a 2016 les detectaron 8 mil 555 niños migrantes entre ellos algunos que incluso no hablaban el español.



El conteo final, que incluirá parte de este año, se tendrá en julio y podrán determinar si se incrementó o no el número de niños que han regresado a México para ingresar a escuelas de Zacatecas.



Informó que los maestros tendrán una capacitación para atender a los niños que no hablan español y aseguró que los menores de 12 años suelen aprender con mayor facilidad el idioma.



En su opinión lo más importante en el tema de los migrantes es recibirlos con gusto, trabajar todos para que no exista acoso y no se estigmaticen, ya que ellos llegan al país con una visión diferente, ya que han cursado toda su educación en los Estados Unidos.



Los menores que regresen a Zacatecas podrían incorporarse a las escuelas locales, sin embargo deberán cumplir con los requisitos que piden tanto la SEP como la Seduzac para ingresar a cualquier grado escolar.



