Preparan investidura de Trump como presidente; llegan personalidades 

Tras terminar con esta conversación -acompañada de té y café- se espera que ambas parejas se trasladen en una caravana hacia el Capitolio, donde se llevará a cabo la ceremonia de investidura.



Para esta ceremonia se espera que personalidades como Hillary Clinton -quien perdió frente al republicano en las elecciones-, los ex presidentes Jimmy Carter, George W. Bush y Bill Clinton estén presentes durante la juramentación y el discurso inaugural.



Mientras Trump aún permanece dentro de la Casa Blanca, han ido arribando poco a poco estos invitados especiales, como Hillary y Bill Clinton.



El ex presidente George W. Bush y su esposa Laura Bush llegaron unos minutos después que los Clinton para la ceremonia; al igual que Human Abedin, la asesora política más cercana a Hillary Clinton durante la campaña presidencial.



Bernie Sanders -quien se enfrentó a Hillary Clinton por la candidatura del partido demócrata- llegó al Capitolio, junto a Dick Cheney, el cuadragésimo sexto vicepresidente de EU durante el mandato de George W. Bush y el senador Ted Cruz, quien buscó la nominación de los republicanos, la cual perdió frente a Trump.



