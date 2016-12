Presencia policial amedrenta a los delincuentes: Leija Gema Gallegos

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Leija Iturralde reconoció que en un momento batallaron mucho con ese tipo de delitos y que prevenirlos es muy difícil, pues “son delitos que se prevén,se esconden, se planean y se hacen cuando las autoridades no están cerca”.



Consideró que gracias al Operativo Navidad Segura se han controlado este tipo de delitos.



El jefe policiaco destacó que en relación a este tipo de crímenes hubo saldo blanco durante la Navidad, a excepción de dos accidentes de tránsito que tuvieron consecuencias fatales.



Resaltó que en Plateros hubo gran flujo de peregrinos el 25 de diciembre sin que se registraran mayores incidentes, solo un niño que se perdió y que fue encontrado por los policías municipales y entregado a sus padres.



También, dijo, hubo la intención de un sujeto de asaltar un camión con un arma deportiva, pero los policías lo impidieron.



Policías, merecen ser reconocidos

El titular de la Dirección de Seguridad Pública destacó que la labor de la policía es algo que se debe celebrar cada día y no solo una vez al año.



Indicó que aun cuando la fecha en que se festeja es el dos de enero, la celebración se realizará entre el 7 y 15 de enero con una homologación salarial y otros apoyos por parte de la presidencia.



Leija Iturralde expuso que entregarán parque vehicular, además de uniformes porque hay mucho qué festejar “el policía merece mucho reconocimiento”.



Apoyarán a mujeres

Arturo Leija Iturralde, director de Seguridad Pública, informó que para la segunda semana de enero ya estará funcionando un programa que brindará atención psicológica y orientación a las víctimas de violencia intrafamiliar.



Y es que dijo, 30 de cada 100 reportes que ingresan para pedir ayuda tienen que ver con golpes.



En la mayoría de estos, dijo, los agresores están bajo el influjo del alcohol o algunos enervantes.



Es por ello, que cuando se atienda un reporte de esta naturaleza acudirá una unidad especializada con personal masculino y femenino, así como un trabajador social.



“Es importante que estos reportes no finalicen con la cuestión preventiva, si no que se les dé un seguimiento y canalicen a las víctimas para lo que deben hacer, si es una denuncia penal, o puedan ser canalizadas al DIF o al Instituto de la Mujer Fresnillense”, expuso.



El director, agregó que por cómo está situado, una de las colonias que más situaciones de este tipo presentan es la colonia Manuel M. Ponce.



ggallegos@imagenzac.com.mx Arturo Leija Iturralde, director de Seguridad Pública, aseguró que gracias a la presencia permanente de los elementos de las diferentes corporaciones en las calles, ha disminuido el índice de violencia, sobre todo los homicidios dolosos.Leija Iturralde reconoció que en un momento batallaron mucho con ese tipo de delitos y que prevenirlos es muy difícil, pues “son delitos que se prevén,se esconden, se planean y se hacen cuando las autoridades no están cerca”.Consideró que gracias al Operativo Navidad Segura se han controlado este tipo de delitos.El jefe policiaco destacó que en relación a este tipo de crímenes hubo saldo blanco durante la Navidad, a excepción de dos accidentes de tránsito que tuvieron consecuencias fatales.Resaltó que en Plateros hubo gran flujo de peregrinos el 25 de diciembre sin que se registraran mayores incidentes, solo un niño que se perdió y que fue encontrado por los policías municipales y entregado a sus padres.También, dijo, hubo la intención de un sujeto de asaltar un camión con un arma deportiva, pero los policías lo impidieron.El titular de la Dirección de Seguridad Pública destacó que la labor de la policía es algo que se debe celebrar cada día y no solo una vez al año.Indicó que aun cuando la fecha en que se festeja es el dos de enero, la celebración se realizará entre el 7 y 15 de enero con una homologación salarial y otros apoyos por parte de la presidencia.Leija Iturralde expuso que entregarán parque vehicular, además de uniformes porque hay mucho qué festejar “el policía merece mucho reconocimiento”.Arturo Leija Iturralde, director de Seguridad Pública, informó que para la segunda semana de enero ya estará funcionando un programa que brindará atención psicológica y orientación a las víctimas de violencia intrafamiliar.Y es que dijo, 30 de cada 100 reportes que ingresan para pedir ayuda tienen que ver con golpes.En la mayoría de estos, dijo, los agresores están bajo el influjo del alcohol o algunos enervantes.Es por ello, que cuando se atienda un reporte de esta naturaleza acudirá una unidad especializada con personal masculino y femenino, así como un trabajador social.“Es importante que estos reportes no finalicen con la cuestión preventiva, si no que se les dé un seguimiento y canalicen a las víctimas para lo que deben hacer, si es una denuncia penal, o puedan ser canalizadas al DIF o al Instituto de la Mujer Fresnillense”, expuso.El director, agregó que por cómo está situado, una de las colonias que más situaciones de este tipo presentan es la colonia Manuel M. Ponce. Agregar a favoritos arturo leija

policía municipal de fresnillo

violencia intrafamiliar

día del policía