Presenta gobernador Plan Estatal de Desarrollo en región centro-sur

Ante autoridades municipales y ciudadanos, el Gobernador Tello se dijo consciente que las políticas públicas no se hacen desde el centro, ni desde una oficina, sino que hay que caminar por donde transitan los zacatecanos para entender mejor sus necesidades, de ahí la importancia de acudir a cada una de las regiones del estado para acordar con los alcaldes y ciudadanos los programas y obras a realizar.



Refirió que un buen gobierno sólo puede funcionar si hay planeación, de lo contrario, cualquier administración estará destinada al fracaso.



El mandatario estatal destacó que para la región centro-sur que incluye los municipios referidos, el Programa Operativo Anual tiene una bolsa programada de 70 millones 971 mil pesos de recursos estatales, federales, municipales y de federaciones de migrantes.



A través de ese monto se realizarán 80 obras y acciones en los municipios de la región, entre las que destaca la entrega de mil 200 becas y estímulos a estudiantes de distintos niveles de educación.



Además, con recursos del 3X1 se realizarán 38 obras y acciones, entre los que destacan mejoras en Centros Comunitarios de Desarrollo, obras de urbanización, nueve obras de mejoramiento de la infraestructura deportiva, mejoramiento de escuelas y espacios públicos.



También se entregarán apoyos financieros para la cría de tilapia en Villanueva, de ganado bovino y la producción de duraznos en conserva en Jerez, con el fin de apoyar a las familias de esa región a que fortalezcan sus actividades económicas.



Asimismo, se comprometió a realizar la escrituración de terrenos para dar certeza jurídica a habitantes de dos fraccionamientos en Jerez, y Villanueva.



En ámbito del turismo y la cultura, Tello anunció que se le dará mantenimiento al Museo de Sitio La Quemada, para atraer mayor turismo.



Señaló que dichas acciones serán una muestra de la amplia lista de proyectos que integran el Programa Operativo Anual para los municipios de la región dos.



Alejandro Tello se dijo complacido de compaginar las políticas estatales con la visión de los presidentes municipales y los delegados federales, pero, sobre todo, cruzar las calles, recorrer las carreteras y escuchar a los ciudadanos porque sólo de esa manera se podrá gobernar diferente durante los próximos cinco años.



Entre otros funcionarios, acompañó al Gobernador el titular de la Coordinación de Planeación, Marco Vinicio Flores Guerrero, quien señaló que mediante los comités de planeación a los cuales el mandatario ha tomado protesta en cada región, se establecerán plazos para las acciones a realizar a fin de no improvisar en la manera de gobernar, según informó un comunicado.



