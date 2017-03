Presenta Tello Estrategia de Prevención Social a la Violencia y Delincuencia Karla Padilla

El programa piloto arranca el próximo sábado 25 de marzo en la colonia Lázaro Cárdenas de la capital, y durante ocho meses buscará generar más y mejores oportunidades para jóvenes de entre 14 y 29 años.



El diagnóstico fue realizado por especialistas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y contempla condicionamientos sociales que pueden incidir en la vida de los jóvenes, tales como la pobreza y marginación económica y del entorno físico, pobreza cultural que incluye la apología del delito, adicciones, deserción escolar y embarazo adolescente.



Esta estrategia también denominada Hagamos el Cambio, forma parte del eje de seguridad humana del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, y cuenta con una perspectiva de derechos humanos en la que trabajarán más de 30 dependencias y la sociedad civil.



Integrantes del gabinete total y ampliado del gobierno estatal, centros de atención moral y dependencias federales participarán con actividades transversales en cinco ámbitos: situacional, psicosocial, convivencia escolar, justicia, policía y social orientado al fomento al empleo y acciones deportivas y culturales.



Entre esas actividades figuran la dignificación de viviendas, programas de orientación sexual y uso de métodos de planificación familiar, ferias del empleo, encuentros deportivos, ciclos de cine, módulos de atención jurídica y el fortalecimiento de corporaciones policiacas.



Fabiola Gilda Torres, secretaria General de gobierno, señaló que “parte del entendimiento es que la seguridad es un derecho de los ciudadanos y una obligación del estado, por lo que desde su planteamiento busca ser una nueva forma de pensar, accionar, producto de una participación entre gobierno y sociedad”.



Luego de la primera etapa en la Lázaro Cárdenas, se procederá con la colonia El Orito de la capital, para después replicarlo en las colonias Ojo de Agua de la Palma, Tierra y Libertad y Villas de Guadalupe y en la Emiliano Zapata, Plan de Ayala, Manuel M. Ponce y Francisco Villa en Fresnillo.



Tello Cristerna recordó que desde hace una década que una de las mayores preocupaciones en el país y en el estado es la seguridad.



“Para nadie es ajeno que derivado de diferentes situaciones entre grupos de la delincuencia organizada los hechos de violencia a lo largo y ancho del país se agudizan, y en estos momentos en Zacatecas estamos viviendo una etapa de ellas”, aseguró.



A ello añadió que problemáticas como la desintegración familiar, poco desarrollo urbano, falta de espacios de convivencia social, de empleo y el desinterés gubernamental arrastran sobre todo a los jóvenes a conductas delictivas.



El mandatario estatal dijo que dentro de sus planes de gobierno contempla trabajar con seriedad y “no con declaraciones simplonas”, con lo que enfrentarán complicaciones como deficiencias al interior de las direcciones de seguridad municipales.



“Hay que decirlo como una llamada fuerte de atención para todos: las cosas no han mejorado. Hoy se cuenta con corporaciones policiales sumamente adelgazadas, lo que no nos permite tener una adecuada atención de cercanía”.



Refirió que sumándose a la violencia, siendo víctima, espectador y combatiendo este fenómeno son las cuatro maneras en las que los ciudadanos pueden interactuar con situaciones delictivas, y lamentó que las primeras tres sean las más frecuentes para los jóvenes que por falta de oportunidades educativas, culturales y deportivas son presas de malas influencias.



“Hemos llegado a un punto en el que nos vemos obligados a plantearnos en toda la sociedad zacatecana cuál de estos roles queremos asumir”, dijo.



El elemento central de la estrategia serán los habitantes de cada polígono detectado, ya que serán piezas fundamentales para detectar y combatir la violencia desde sus orígenes.



“La convocatoria es que se unan a esta cruzada a través de acciones que promuevan la cohesión social y el sentido de pertenencia; rescatar valores como vivir en armonía, respetar al prójimo e involucrarnos en los problemas del entorno”.



El gobernador aseveró que los frutos de Hagamos el Cambio llegarán si se reconoce que no basta con castigar las conductas sociales, estigmatizar a quienes delinquen y establecer acciones de contención del delito a través del uso de las fuerzas de seguridad.



“La omisión sería la peor de las políticas públicas. Yo me comprometí a darle seguridad a las y los zacatecanos y lo voy a cumplir”, expresó.



Estos mecanismos estatales de coordinación interinstitucional dependerán del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana adscrito al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, dentro de la Secretaría General de Gobierno.



El objetivo general de Hagamos el Cambio es reducir los condicionantes sociales de la violencia y la delincuencia a nivel comunitario a través de la integralidad institucional en cuatro etapas: diagnóstico participativo, diseño, implementación y evaluación.



