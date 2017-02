Presentan ante la Profeco 10 quejas contra coyotes Karina Navarrete

Arnulfo Guzmán Guzmán, delegado, refirió que en su mayoría las denuncias han sido realizadas por personas originarias de otros municipios quienes acuden a la capital a realizar su trámite del pasaporte y terminan por relacionarse con estas agencias mejor conocidas como coyotes. “Sí hemos visto abusos. Las quejas son orientadas a que no les dan comprobante y que el viaje a Monterrey lo hacen en otras condiciones que no eran las pactadas, como las instalaciones del hotel y del camión, así como que pagan por tramitar la cita y al final de cuentas les resulta que no fueron hechas”.

Por tal motivo, la Profeco ha colocado la misma cantidad de sellos de suspensión luego de verificaciones en las que se comprobó que las condiciones de los negocios ponían en riesgo a la ciudadanía consumidora.



En las próximas verificaciones que realizarán a este tipo de establecimientos, se revisarán las reincidencias de los mismos, que si continúan en la misma situación podrían hacerse acreedores a multas de 25 a 30 mil pesos. “Nuestro objetivo es evitar que actúen de forma dolosa y que no sean violados los derechos de los consumidores, siendo que también muchos de ellos desconocen acerca de estas empresas que a veces perjudican más de lo que ayudan como proveedoras de un servicio”, señaló Guzmán.

A raíz de ésta problemática también detectada desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), durante el presente mes se instalará un módulo de atención en el que participará conjuntamente la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami) para prevenir abusos en contra de la ciudadanía y orientarla en los mismos trámites que las agencias les ofrecen.

“Entre las tres dependencias mantendremos éste módulo que de manera preventiva buscará la conciliación inmediata en caso de que surja alguna queja de los usuarios de Relaciones Exteriores”.



“Esto nos va a dar también una percepción real y cercana de cómo es que están trabajando ellos para erradicar el fenómeno del coyotaje”, expresó.



