Presentan calendario regional de off road Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El circuito inicia el próximo 12 de marzo. (Cortesía) Off Road Zacatecas, encabezado por Eduardo Ruiz, presentó la primera de diez fechas que integrarán su calendario regional, a celebrarse el domingo 12 de marzo a partir de las 12 horas sobre la pista Rancho El Marengo.



Tal como lo expuso Eduardo Ruiz durante la presentación de esta primera fecha y calendario regional, este serial 2017, luego del éxito obtenido durante la temporada anterior, pretende la consolidación del car cross no solamente a nivel estado, sino en las diferentes regiones en que se practica esta modalidad de deporte motor, de tal suerte que sobre las pistas designadas para cada etapa, según el promotor en turno, se espera una gran cantidad de monoplazas y pilotos expertos, formados para conformar cada categoría, entre los que destacan apellidos como los Olmos, los Acuña, los Inguanzo, los Núñez, y los Alvarado; estos dos últimos, inclusive, con exponentes femeninos ya conocidos como Mayra, o bien, el debut de la hija de Rodrigo Núñez.



Para tales efectos, las categorías tradicionales que serán parte del campeonato regional y que arrancarán este próximo 12 de marzo, serán la estelar clase 1, clase 10, clase 12, clase 14, clase 16, la de novatos clase 9, y la recién conformada clase 5.



Así, Eduardo Ruiz, además de la primera etapa a para el 12 de marzo, presentó las fechas y sede en cada una de las diez contempladas.



La primera fecha, como se anunció, arrancará el 12 de marzo sobre la pista El Marengo bajo la promotoría del propio club de off road, mientras que la segunda etapa, con verificativo en el mismo escenario el 2 de abril, llevará la anfitrionía de la escudería Olmos Racing Team.



La tercera fecha será el 14 de mayo, de igual forma sobre la pista El Marengo, pero ahora con la organización de Jasso Racing Team, la cuarta se efectuará el 25 de junio en la pista de ojocaliente con Sein Gallegos como sede y, la mitad de temporada, llegará el 30 de julio en la pista El Marengo bajo el auspicio de Nava Racing Team.



La sexta etapa se dará el 20 de agosto en la pista de Fresnillo, con Valdez Racing como organizadores, y la séptima para el 17 de septiembre con Olmos racing team a cargo y que además, será también fecha del campeonato nacional de la especialidad.



Entonces, la antepenúltima fecha está programada para el 15 de octubre con chirringas racing team como anfitriones, en una pista que a expnsas de ser acondicionada y concluida, se ubicaría sobre las inmediaciones de Bracho, y de no estar a tiempo, se trasladaría a El Marengo.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Después de haber vivido la adrenalina del deporte motor hasta el último momento durante la temporada anterior, en la que se decidieron hasta el final los monarcas de las diferentes categorías, el club de, encabezado por Eduardo Ruiz, presentó la primera de diez fechas que integrarán su, a celebrarse el domingo 12 de marzo a partir de las 12 horas sobre la pista Rancho El Marengo.Tal como lo expuso Eduardo Ruiz durante la presentación de esta primera fecha y calendario regional, este serial 2017, luego del éxito obtenido durante la temporada anterior, pretende la consolidación del car cross no solamente a nivel estado, sino en las diferentes regiones en que se practica esta modalidad de deporte motor, de tal suerte que sobre las pistas designadas para cada etapa, según el promotor en turno, se espera una gran cantidad de monoplazas y pilotos expertos, formados para conformar cada categoría, entre los que destacan apellidos como los Olmos, los Acuña, los Inguanzo, los Núñez, y los Alvarado; estos dos últimos, inclusive, con exponentes femeninos ya conocidos como Mayra, o bien, el debut de la hija de Rodrigo Núñez.Para tales efectos, las categorías tradicionales que serán parte del campeonato regional y que arrancarán este próximo 12 de marzo, serán la estelar clase 1, clase 10, clase 12, clase 14, clase 16, la de novatos clase 9, y la recién conformada clase 5.Así, Eduardo Ruiz, además de la primera etapa a para el 12 de marzo, presentó las fechas y sede en cada una de las diez contempladas.La primera fecha, como se anunció, arrancará el 12 de marzo sobre la pista El Marengo bajo la promotoría del propio club de off road, mientras que la segunda etapa, con verificativo en el mismo escenario el 2 de abril, llevará la anfitrionía de la escudería Olmos Racing Team.La tercera fecha será el 14 de mayo, de igual forma sobre la pista El Marengo, pero ahora con la organización de Jasso Racing Team, la cuarta se efectuará el 25 de junio en la pista de ojocaliente con Sein Gallegos como sede y, la mitad de temporada, llegará el 30 de julio en la pista El Marengo bajo el auspicio de Nava Racing Team.La sexta etapa se dará el 20 de agosto en la pista de Fresnillo, con Valdez Racing como organizadores, y la séptima para el 17 de septiembre con Olmos racing team a cargo y que además, será también fecha del campeonato nacional de la especialidad.Entonces, la antepenúltima fecha está programada para el 15 de octubre con chirringas racing team como anfitriones, en una pista que a expnsas de ser acondicionada y concluida, se ubicaría sobre las inmediaciones de Bracho, y de no estar a tiempo, se trasladaría a El Marengo. Agregar a favoritos deportes

automovilismo

off road zacatecas

zacatecas