Presentan Cuenta Pública 2016

El tesorero municipal, David Venegas Duarte, encabezó la presentación en ausencia del alcalde Fernando Uc.



Los ediles de las distintas fracciones PRI, PAN, e independientes pidieron la aclaración de los salarios que ganan los asesores de la síndico, Yesena Soriano.



Manifestaron que la cuenta pública de la segunda quincena de septiembre a diciembre de 2016 no se puede revisar en 24 horas, pero a simple vista destacó en la nómina que el salario de los auxiliarles de la Sindicatura son más elevados que el de los abogados asesores de la síndico, quien dijo que desconoce quien les asignó esos salarios.



Por lo que pidieron a tesorería una nueva mesa de trabajo para conocer los pormenores de la nomina y de los estados financieros.



El tesorero dijo que los salarios son mucho más bajos que en el gobierno anterior y los sueldos se pusieron con responsabilidad y aseguró que la tesorería está abierta para aclarar a todas las personas que lo deseen pues no tienen nada que ocultar.





svanegas@imagenzac.com.mx JEREZ.-

