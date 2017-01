Presentan Des encuentros en el foro La Cáscara Anahí Encina

Fernanda busca espacios para desarrollar su talento.



La obra es el resultado del apoyo PECDAZ.



Des encuentros es el resultado del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Zacatecas (PECDAZ) 2015-2016, en la categoría de Formación, en la Ciudad de México, lugar donde estuvo asesorada para este show por Jesús Díaz, el cual es considerado como uno de los mejores clowns.



El clown es técnica dentro del teatro que se basa en la integración y complicidad con el espectador, implica la actuación de un payaso trasladado al universo del actor, y se necesita amplia destreza física y trabajo interior profundo.



Fernanda destacó que la anécdota que narra en el escenario es muy básica, ya que trata de dejar una moraleja sobre la búsqueda de la amistad, así desarrolló pequeños números a lo largo de su participación.



“Desde hace mucho tiempo tenía la necesidad de hablar del encuentro, ya que es algo mágico que se da no solamente entre humanos”, destacó la joven actriz al hablar del contenido de su número, en el que los protagonistas son Irene, el personaje que interpreta, y su compañero, un pato de peluche.



El talento circense de Fernanda enamoró a todos los presentes, gracias a las piruetas y malabares realizados.



En cuanto al clown, añadió que en México está creciendo este movimiento, y que es triste que no exista una escuela de Circo Nacional.



Cabe destacar que la zacatecana ha tomado talleres permanentes y fue colaboradora con los Cosmicómicos y con Marabunta Central de Artes, viajó a la Ciudad de México para estudiar Artes Circenses para después especializarse en Danza Butoh y Performance, además de aprender métodos del mástil chino.



Fernanda Palacios busca nuevos espacios para Des encuentros, por lo pronto colabora con la Compañía Tránsito Cinco y sigue con su formación profesional.



cultura

teatro

clown