Presentan dos proyectos al IMSS para la instalación de una clínica

Alfonso Hernández Valdez, director de Obras Públicas, expuso que son dos propuestas, una ubicada en la salida a Durango y otra con rumbo a Plateros.



Explicó que cada predio consta de dos hectáreas y en los próximos días se realizará la escrituración.

El funcionario municipal dijo que él considera que es más factible que el equipamiento urbanose desarrolle en la salida a Plateros.



“Tenemos muy saturada la zona sur y queremos que la gente tenga más facilidad de acceso”, dijo.

Indicó que ambas opciones son factibles y por lo pronto trabajan en asegurar la posesión para entregar al IMSS y esperan únicamente la resolución del IMSS.



Hernández Valdez manifestó que tiene reunión con la arquitecta de la dependencia federal el próximo 16 de enero.



Descartó que la inversión se pueda perder por la falta de terreno “si se pierde tendría que ser por otra cuestión no por la falta de terreno”, enfatizó.



Sobre los trabajos que se realizan en la torre de la Purificación dijo que a partir del 9 de enero comenzará un periodo de consolidación estructural para estabilizar lo que está suelto y rellenar lo que está con oquedades para que deje de tener problemas estructurales.



Aclaró que esta no es la restauración en sí, “es para evitar el deterioro”.



Hernández Valdez detalló que dos despachos trabajan para la restauración de esta y se definirá cuál es la mejor propuesta.



Los proyectos, indicó, se presentarán la segunda semana de enero y hasta entonces se verán los montos y presupuestos.



Destacó que la idea es “recuperar el patrimonio, respetar la originalidad de la torres, de las piedras y que sen métodos de consolidación que cumplan con manejos internacionales para que no se pierda parte de la historia tangible como los balazos; la idea es que no se siga deteriorando”.



