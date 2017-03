Presentan el programa oficial del Festival Cultural 2017 Redacción

Este domingo el mandatario estatal dio a conocer que del 8 al 16 de abril se realizarán más de 130 actividades del Festival Cultural Zacatecas 2017, Migración sin Fronteras: la experiencia artística desde la multiculturalidad.



Se trata del evento cultural más importante del año que se compactará a nueve días, y que busca retomar paulatinamente el lugar que a Zacatecas en justicia le corresponde en el ámbito cultural nacional.



El Festival tendrá un presupuesto austero de 23.5 millones de pesos, pero no dejará de ser sorprendente para propios y extraños, ya que su programación se elaboró de manera muy cuidadosa para ofrecer al público contenidos de calidad.



"Cantidad no es igual a calidad", dijo el Gobernador Tello al reconocer al Director del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC), Alfonso Vázquez Sosa, por hacer más con menos de manera pulcra y trasparente en el uso de los recursos y, además, cumplir el objetivo de devolverle al Festival su contenido cultural como tal, en un ambiente familiar y seguro.



Alejandro Tello destacó la oportunidad que el Festival representa para mostrar el talento zacatecano, de ahí que se ponderó su participación. Además, dijo que a través de la Red Estatal de Festivales a lo largo del año se atenderán todos los gustos de la ciudadanía.



Agregó que participarán en el programa artistas de cuatro de los cinco continentes del mundo, con lo cual se reforzará la libertad creativa que existe en Zacatecas, y se dará la oportunidad de presenciar la multiculturaridad sin muro alguno; "las fronteras se borran, cuando las culturas interactúan y se expresas con sus riquezas".

PROGRAMA En el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, el Gobernador detalló que la Plaza de Armas será un escenario de encuentros que permitirá disfrutar de la diversidad cultural del mundo con la presencia de exponentes internacionales con el eje temático Migración.



Destacó a Concha Buika; el libanes-armenio-español, Ara Malikian que con su violín ha roto fronteras; el grupo colombiano Aterciopelados; Diego El Cigala que presentará su gira Indestructible; Toto la Momposina y Celso Piña quienes inaugurarán el Festival con una espectacular síntesis de música ancestral africana y caribeña.



También habrá un concierto sinfónico de Rock en tu Idioma, en el que participarán los pioneros y estrellas de una ola latinoamericana que sacudió los 80's; es decir, Sabo Romo de Caifanes, Leonardo de Lozzane de Fobia, Marciano Cantero de Enanitos Verdes, entre otros.



También estarán en el máximo escenario Harlem JubileeSingers, uno de los ensambles más destacados de la música espiritual de Estados Unidos, y para los niños, Luis Pescetti, uno de los autores infantiles más laureados de América.



La Plazuela Miguel Auza será el escenario para la Compañía Nacional de Ópera del INBA, quienes presentarán Ópera Gianni Schicchi de Giacomo Puccini; para la fusión&funk de Los Músicos de José, por mencionar algunos.



Habrá actividades en el Cerro de la Bufa con presentaciones que van de música de mariachi al rock and roll, con Los Ticks & Confidentes del Rock.



El teatro Ramón López Velarde será el escenario para la danza y el teatro, Alejandro Tello dijo que se quiso fortalecer el programa teatral y, por ello, se tendrá la presentación de Ignacio López Tarso con la obra: Un Picasso, de Jeffrey Hatcher; Almacenados con Héctor Bonilla, y Mamá por siempre, con la actriz Ofelia Medina. Además de las compañías locales.



En la Catedral Basílica de Zacatecas habrá música de cámara y sacra. En el Museo Manuel Felguérez, recitales de música de cámara y el tradicional ciclo de guitarra clásica. Solo por mencionar algunas de las actividades artísticas a realizarse en los alrededor de 10 escenarios programados.



Además -agregó-, habrá los foros académicos y exposiciones de maestros zacatecanos como Fernando Jiménez, Antonio Martínez, Jesús Reyes, Lepoldo Elías Smith Mc Donald.



Durante la presentación del programa también se dio a conocer de manera oficial el cartel del Festival Cultural Zacatecas 2017, Migración sin Fronteras; la experiencia artística desde la multiculturalidad.



El cartel se realizó en la Unidad de Imagen Institucional del Instituto Zacatecano de Cultura. Toda la identidad gráfica es blanca y negra en el ánimo de tener un diseño diferente, limpio y contemporáneo.



El Director del IZC explicó que la imagen del Festival se realizó bajo los más básicos elementos visuales: la línea y el punto, ya que Zacatecas invita a desdibujar las fronteras territoriales imaginarias.



El funcionario convocó a los zacatecanos y visitantes a apropiarse del espacio público, crear lazos de pertenencia y respeto por el otro al ser parte de un punto de encuentro de diversidad cultural y, con ello, contribuir a que el patrimonio perdure.



Vázquez refirió que el costo del Festival no afectará ningún otro de la Red Estatal de Festivales, y el talento local no se consideró un complemento, sino una prioridad en el objetivo de plantear para Zacatecas un verdadero crecimiento.



Agregó que el programa busca complacer a los diferentes sectores para que niños, jóvenes y adultos asistan a las plazas públicas, donde la entrada será libre, y en los espacios cerrados habrá un costo que va de los 30 a los 200 pesos.



El IZC habilitó sus redes sociales y una plataforma donde se difundirá el programa con horarios y lugares para que la ciudadanía pueda informarse de manera rápida.



CLICK AQUÍ PARA EL PROGRAMA OFICIAL



