Video Presentan oficialmente a los nuevos refuerzos de Mineros 

El vicepresidente deportivo Efraín Flores, luego de un mensaje a la afición, comentó que el equipo tiene ahora todos los elementos deseados para lograr el tan anhelado ascenso.



​ "Son jugadores de mucha categoría con los cuales habíamos soñado antes en tenerlos en el equipo y ahora que están aquí tenemos todo para ser protagonistas de la liga" añadió. Ricardo Rayas fue el encargado de presentar a los refuerzos; Juan Cuevas, Carlos Velázquez, Víctor Lojero, Jonny Magallón, Hugo Rodríguez y José Martínez. "Con este plantel vamos a pelear la clasificación en la Copa MX, pero sin duda pensamos en este proyecto para darle prioridad a la liga y lograr el ascenso" agregó el técnico. Jonny Magallón comentó que se encuentra con buen ánimo por ser parte de este proyecto y aseguró que dará todo de sí mismo para aportar al equipo. "Muy contento de estar aquí, desde que me hablaron no dudé en venir al plantel, sé que Mineros es un equipo competitivo en la Liga y vamos a trabajar para que siga siendo así", añadió el defensa. Juan Cuevas también comentó acerca de su regreso y agregó que se siente agradecido con la afición por el cariño que se le ha brindado. "Es un gusto volver acá, ya trabajamos algún tiempo en el equipo y sé que se va a seguir aportando para lograr cosas interesantes junto a esta afición que tanto cariño me ha brindado" finalizó el mediocampista argentino. ​Tras la foto oficial el abrazo entre jugadores y directivos el equipo regresó a sus labores cotidianas de entrenamiento donde se mostró buen ánimo por parte de todo el equipo.



