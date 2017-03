Presentan Torneo de Golf Mazda 2017 Yair Villalpando

Torneo de Golf Mazda 2017, evento que regalará una camioneta último modelo para aquel que logre hacer hole in one en el hoyo 5 y que se desarrollará sobre el Club de Golf Bernárdez este próximo domingo 5 de marzo.



El evento estuvo encabezado por el gerente comercial de dicha marca automotriz, del doctor Antonio Sandoval, representante del Consejo de Administración del Club de Golf, el pro Ángel Martínez y de Adrián García, gerente del Club del Golf.



De tal forma Ángel Martínez, el pro del Club de golf indicó que hasta el momento se tiene confirmada la inscripción de 50 personas, cifra que podría llegar hasta los 100 competidores para el próximo domingo.



Explicó que las categorías en la que se podrá competir son Caballero, Dama, Seniors y Juvenil, y se tomará el hándicap registrado en el mes de febrero por el profesional del Club.



Por su parte Antonio Sandoval celebró que se siga impulsando este deporte en la entidad con eventos de buena calidad como este en el que, resaltó, se obsequiará una camioneta último modelo para aquel que pueda lograr el hole in one en el hoyo 5.



