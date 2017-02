Presentarán otros tres terrenos ante el IMSS Marcela Espino

Se espera una inversión aproximada de 150 millones de pesos del gobierno federal en esta construcción.

Alfonso Hernández Valdez, director de Obras Públicas, expresó que este mes es el límite para que el gobierno local ofrezca un terreno que sea viable para la instalación del nosocomio.



Pese a que en meses pasados, se ofrecieron otros predios a las autoridades del IMSS; no se cumplieron con las características necesarias para el inmueble.



Consideró que el tema no es fácil porque debe ubicarse en vialidades primarias y cumplir con criterios de accesibilidad muy concretos.



Las opciones que se tienen actualmente se encuentran por la carretera a Plateros y la que conduce a Durango; sin embargo, se valoran otros terrenos en la salida a Zacatecas.



El director expuso que se han encontrado disposición de particulares en hacer la donación de los predios, pues se trata de una edificación que trae consigo un bien común.



Aunque es posible que el municipio deba comprar el terreno, se planteará un esquema de pago en plazos, por las limitaciones económicas de la administración.



Hernández Valdez dijo que se tiene programada una próxima visita del área técnica del IMSS para revisar las propuestas y se espera que haya una respuesta favorable para El Mineral.



