Preservativos, mercado de 1.2 mil millones de pesos en México

En Alemania 20% de la población sexualmente activautiliza el preservativo



El directivo comentó a Excélsior que el mercado crece a un ritmo anual de 5% en los últimos años en el país, nivel menos acelerado al que presentó anteriormente.



Asimismo, reconoció que existe una amplia área de oportunidad para las empresas del ramo en el país, debido a que mientras en Alemania 20% de la población sexualmente activa utiliza el preservativo, en México lo utiliza entre cuatro y cinco por ciento.

Ha dejado de crecer el mercado a un nivel tan rápido, es precisamente por ello que lo que necesitamos es trabajar juntos nosotros como empresa, las organizaciones no gubernamentales y el gobierno”, indicó.

Puntualizó que la desaceleración se debe a que las campañas del gobierno y organizaciones no gubernamentales disminuyeron su intensidad, además de que el uso del preservativo es una cuestión de hábitos, que son difíciles de cambiar.



Expuso que Sico tiene el liderazgo del mercado en México y para este año tiene una expectativa de crecimiento de doble dígito, para lo que pondrán en marcha la campaña “Póntelo para ponerle”.



