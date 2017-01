Preside Gema Mercado transcición de las nuevas jefas de familia de la Región 8 Silvia Vanegas

Se tomó protesta y presidió el cambio de transición de las nuevas jefas de la Región 08 federal, María Guadalupe Rosales Cabral y Estatal Eva Verónica Hernández Márquez. (Silvia Vanegas)



Se tomó protesta y presidió el cambio de transición de las nuevas jefas de la Región 08 federal, María Guadalupe Rosales Cabral y Estatal Eva Verónica Hernández Márquez. (Silvia Vanegas)



Gema Mercado Sánchez, secretaria de Educación en Zacatecas, tomó protesta y presidió el cambio de transición de las nuevas jefas de la Región 08 federal, María Guadalupe Rosales Cabral y Estatal Eva Verónica Hernández Márquez.



Mercado Sánchez destacó que la huella que se pretende dejar tiene que ver con dos objetivos que son la capitación continua al maestro y la reorganización administrativa, el que implica trabajar con eficacia, orden y la mejor atención a maestros, alumnos y establecer un vínculo con los padres de familia.



Dijo que a Zacatecas le urge que se establezcan mecanismos de comunicación más cordiales y es imperativo que se tenga un manejo administrativo sin despendo, con austeridad, ya que en el magisterio se requiere de honestidad y ser la garantía.



Manifestó que quieren trabajar con coherencia y unidad, que tiene que ver con las estructuras administrativas de complejidad y jerarquía, por lo que en las regiones habrán de estar en una estructura que dependan de las jefaturas de la región para poder avanzar de forma organizada. “Destacó que un vicio que se ha desarrollado en el servicio público, es la pugna por control o intereses e económicos o poder político se han desarrollado espacios de votos de poder y aseguro que el pode no tiene que ver con el control o con el mando, “tiene que ver con eso con el poder de hacer con el poder de realizar los planes”. De ahí la importancia de desarrollar la estructura de jerarquías y calidad, ya que lo contrario se tendrán votos funestos para la educación y se reflejan en los parámetros delos cuales se pueden excusar pero no en el reclamo social y crea el descontento en la ciudadanía.



En la capacitación al maestro, expresó que esta es parte de la reforma educativa que en muy controvertida y polémica en el que se integra el modelo educativo extraordinario en el que se describe la filosofía y la intención, esta última es la posibilidad de contribuir a la formación de seres inteligentes, analíticos y capases, pero que también sean personas felices.



En el acto enfatizo la importancia que tuvo en el evento la presencia de los presidentes municipales Carolina Blanco de Monte Escobedo, Filiberto Venegas de Tepetongo, Gustavo Santiago de Susticacán, Jorge Luis García Vera de Villanueva y a la representante del presidente del alcalde de Jerez, ya que su presencia dijo da indicios de la importancia que para el gobierno municipal tiene el tema educativo.



