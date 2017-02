Presidencia de Guadalupe, lista en dos semanas Karina Navarrete

La obra que contempla un recurso de seis millones de pesos y que se tenía planeada terminar antes del 30 de enero se extendió por más tiempo debido a que se



“Ya se está terminando el área de Presidencia, Cabildo y Tesorería; prácticamente la próxima semana se terminaría Desarrollo Social y Económico, y Sindicatura; y solo quedaría Obras Públicas, Secretaría de Gobierno y Desarrollo Urbano”, dijo.



Detalló que en el caso de la estancia infantil, que podrá recibir hasta a 100 menores por día, las obras terminarán en tres semanas más aproximadamente.



“Hay que dejar en claro que no es guardería, será una estancia infantil en apoyo a los trabajadores que van por sus hijos a la escuela y los deben de traer para terminar sus horarios de trabajo”, expresó.



Aseveró que el atraso de las obras se debe a que la instalación del internet y su red inalámbrica así como la de telefonía se están poniendo por debajo del piso.



Sin embargo a pesar de que llevará tiempo extra terminar los trabajos esto no representará gastos extras.



Respecto a obras de reencarpetamiento y bacheo del municipio expresó que en la próxima semana se llevarán a cabo trabajos en las vialidades de San Ramón y la lateral de Tránsito Pesado, mientras que los trabajos a cargo de la Secretaría de Infraestructura tardarán cerca de tres meses.





