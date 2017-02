Presidencia Municipal de Guadalupe estará lista para en marzo Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



El alcalde dijo que, aunque los trabajos de remodelación de la presidencia debieron terminar el 30 de enero, se prolongarán tres semanas más debido a que encontraron diversos desperfectos en la estructura: “Hablamos de otras tres semanas; tenemos un 80% de avance y esperamos concluir en tres semanas”.



Esperan, dijo, que a más tardar el 15 de marzo se concluyan la totalidad de las labores, ya que se registraron diversos problemas en las instalaciones de cableado y sanitarias: “Sabemos que es un edificio con bastantes años y nos vimos en la necesidad de modificar las instalaciones sanitarias, eléctricas y de computo; eso fue lo que ha venido retrasando la remodelación”.



Añadió que se intentó que los trabajos no afectaran las operaciones normales del ayuntamiento por lo que se tomaron medidas como reubicar los departamentos y abrir otros puntos de recaudación del predial.



Flores explicó que una parte importante del proyecto fue la ampliación del número de baños, la creación de nuevos espacios como un comedor para los trabajadores y una estancia infantil.



También, señaló, se abrirán algunas áreas administrativas y se equipará con muebles las oficinas, ya que se pretende mejorar el desempeño del ayuntamiento.



Señaló que las condiciones en las que trabajaba el ayuntamiento dificultaba el rendimiento de la administración, pues ya había dificultades para utilizar los servicios básicos: “Estábamos ya en hacinamiento. Teníamos, prácticamente, seis tazas (sanitarias) para mil 500 trabajadores y la afluencia de personas. Hoy con la apertura de las áreas estamos ciertos en que se darán mejores servicios”.



Finalmente el alcalde reiteró que, pese a las dificultades, no disminuyeron las labores del ayuntamiento: “No hemos dejado de trabajar ni un solo día. Me mudé al DIF para atender mis pendientes y todas las áreas también fueron reubicadas”.





capitalimagen@gmail.com Los trabajos de remodelación de la presidencia tienen un 80% de avance y se demorarán tres semanas más debido a que es un edificio viejo, aseguró Enrique Flores, presidente municipal de Guadalupe.El alcalde dijo que, aunque los trabajos de remodelación de la presidencia debieron terminar el 30 de enero, se prolongarán tres semanas más debido a que encontraron diversos desperfectos en la estructura: “Hablamos de otras tres semanas; tenemos un 80% de avance y esperamos concluir en tres semanas”.Esperan, dijo, que a más tardar el 15 de marzo se concluyan la totalidad de las labores, ya que se registraron diversos problemas en las instalaciones de cableado y sanitarias: “Sabemos que es un edificio con bastantes años y nos vimos en la necesidad de modificar las instalaciones sanitarias, eléctricas y de computo; eso fue lo que ha venido retrasando la remodelación”.Añadió que se intentó que los trabajos no afectaran las operaciones normales del ayuntamiento por lo que se tomaron medidas como reubicar los departamentos y abrir otros puntos de recaudación del predial.Flores explicó que una parte importante del proyecto fue la ampliación del número de baños, la creación de nuevos espacios como un comedor para los trabajadores y una estancia infantil.También, señaló, se abrirán algunas áreas administrativas y se equipará con muebles las oficinas, ya que se pretende mejorar el desempeño del ayuntamiento.Señaló que las condiciones en las que trabajaba el ayuntamiento dificultaba el rendimiento de la administración, pues ya había dificultades para utilizar los servicios básicos: “Estábamos ya en hacinamiento. Teníamos, prácticamente, seis tazas (sanitarias) para mil 500 trabajadores y la afluencia de personas. Hoy con la apertura de las áreas estamos ciertos en que se darán mejores servicios”.Finalmente el alcalde reiteró que, pese a las dificultades, no disminuyeron las labores del ayuntamiento: “No hemos dejado de trabajar ni un solo día. Me mudé al DIF para atender mis pendientes y todas las áreas también fueron reubicadas”. Agregar a favoritos ayuntamiento de guadalupe

enrique flores mendoza

remodelación de la presidencia

administración pública