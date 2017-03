Presidente Costa Rica se reunirá con Mike Pence AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Solís dijo el jueves a periodistas que su encuentro con Pence tratará de garantizar que la relación se mantenga en los niveles de apoyo y cooperación que tienen a pesar de que el nuevo gobierno estadounidense aún no ha elaborado un mensaje a la región. "A menos de tres meses de estar en el poder, todavía hay indefinición respecto de muchas políticas y especialmente las que tienen que ver con Latinoamérica", aclaró Solís, cuya visita a la capital estadounidense incluirá una junta el jueves con el secretario de seguridad nacional John Kelly.



Solís expresó preocupación por el impacto que pueda representar para su país la intensificación de deportaciones ordenada vía decreto por el presidente Donald Trump, pero advirtió que no es el único tema en la agenda. "Me parece que por el momento la situación no está desbocada. Se puede manejar pero requiere de diálogo, y sobre eso puede que hablemos con Kelly", señaló.



Solís pronunció una conferencia en el Diálogo Interamericano el mismo día que el gobierno de Trump presentó un proyecto presupuestario en el que busca reducir la cooperación internacional en 28% (o 10.000 millones de dólares) y asignar durante los próximos dos años fiscales 4.000 millones de dólares a la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México. Sin embargo, el jefe de estado centroamericano rehusó comentar el proyecto presupuestario sin tener más detalles.



Solís será el segundo mandatario de la región que tendrá contacto en persona con la Casa Blanca después de que el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski visitara a Trump el mes pasado. Sin embargo, aclaró que buscará limitarse a la relación bilateral durante la cita.



"No vengo aquí a abogar por América Central ni América Latina porque sería un atrevimiento hacerlo sin haber hecho consultas con los demás presidentes", indicó. "Habrá temas que si (Pence) quiere colocar sobre la mesa, pues los atenderé".



Trump ha abordado la crisis venezolana durante sus conversaciones telefónicas con varios presidentes de la región, pero Solís rehusó responder si su gobierno es partidario de suspender a Venezuela de la OEA si no celebra elecciones a la brevedad, tal como lo planteó esta semana el secretario general Luis Almagro al presentar un informe sobre la nación caribeña.



redaccion@imagenzac.com.mx WASHINGTON (AP) — Costa Rica buscará afianzar su relación con Estados Unidos cuando su presidente Luis Guillermo Solís se reúna el viernes con el vicepresidente Mike Pence pese a que los nuevos ocupantes de la Casa Blanca aún no han articulado una política hacia América Latina.Solís dijo el jueves a periodistas que su encuentro con Pence tratará de garantizar que la relación se mantenga en los niveles de apoyo y cooperación que tienen a pesar de que el nuevo gobierno estadounidense aún no ha elaborado un mensaje a la región. "A menos de tres meses de estar en el poder, todavía hay indefinición respecto de muchas políticas y especialmente las que tienen que ver con Latinoamérica", aclaró Solís, cuya visita a la capital estadounidense incluirá una junta el jueves con el secretario de seguridad nacional John Kelly.Solís expresó preocupación por el impacto que pueda representar para su país la intensificación de deportaciones ordenada vía decreto por el presidente Donald Trump, pero advirtió que no es el único tema en la agenda. "Me parece que por el momento la situación no está desbocada. Se puede manejar pero requiere de diálogo, y sobre eso puede que hablemos con Kelly", señaló.Solís pronunció una conferencia en el Diálogo Interamericano el mismo día que el gobierno de Trump presentó un proyecto presupuestario en el que busca reducir la cooperación internacional en 28% (o 10.000 millones de dólares) y asignar durante los próximos dos años fiscales 4.000 millones de dólares a la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México. Sin embargo, el jefe de estado centroamericano rehusó comentar el proyecto presupuestario sin tener más detalles.Solís será el segundo mandatario de la región que tendrá contacto en persona con la Casa Blanca después de que el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski visitara a Trump el mes pasado. Sin embargo, aclaró que buscará limitarse a la relación bilateral durante la cita."No vengo aquí a abogar por América Central ni América Latina porque sería un atrevimiento hacerlo sin haber hecho consultas con los demás presidentes", indicó. "Habrá temas que si (Pence) quiere colocar sobre la mesa, pues los atenderé".Trump ha abordado la crisis venezolana durante sus conversaciones telefónicas con varios presidentes de la región, pero Solís rehusó responder si su gobierno es partidario de suspender a Venezuela de la OEA si no celebra elecciones a la brevedad, tal como lo planteó esta semana el secretario general Luis Almagro al presentar un informe sobre la nación caribeña. Agregar a favoritos presidente

costa rica

mike pence

estados unidos

donald trump