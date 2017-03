Presidente de Uber renuncia tras seis meses en el cargo AP

Jones había dicho en el blog tecnológico Recode, el primero en informar de su dimisión, que sus valores eran incompatibles con los de Uber.



"Las convicciones y enfoques de liderazgo que han guiado mi carrera son incompatibles con lo que conocí y experimenté en Uber, y ya no puedo continuar más como presidente de este negocio de transporte de personas", afirmó Jones en un comunicado.



Jones se convirtió en el más reciente de varios ejecutivos de alto nivel que han dejado la compañía con sede en San Francisco.



El mes pasado, un ejecutivo de ingeniería, Amit Singhal, dejó Uber cinco semanas después del anuncio de su contratación.



Singhal supuestamente no reveló que había dejado su empleo anterior en Google debido a una acusación de acoso sexual.



Ed Baker, vicepresidente de productos y desarrollo de Uber, renunció a principios de mes. Charlie Miller, el principal investigador de seguridad de Uber, dejó la empresa para integrarse en Didi, la mayor compañía de transporte de personas de China.



La salida de Jones tiene lugar días después de que el director general de Uber, Travis Kalanick, dijera que la compañía contrataría un director ejecutivo que pueda escribir el "próximo capítulo" de la empresa.



Jones había dejado Target, donde fue director de comercialización, para ingresar en septiembre en Uber.



Uber se ha visto afectada por diversas controversias, entre ellas la aseveración de que ignora de manera rutinaria el acoso sexual.



En un video reciente, Kalanick regaña e insulta a un conductor que lo confrontó por las fuertes rebajas a las tarifas de Uber.



Uber también reconoció que ha utilizado un programa para impedir a autoridades que intenten reducirle o cancelarle el servicio en diversas ciudades en el mundo.



La compañía afronta además diversos juicios.



Waymo, una compañía de vehículos autónomos que fue parte de Google, demandó el mes pasado a Uber en una corte federal tras acusarla de deslealtad y espionaje con alta tecnología.



En la demanda se acusa a Anthony Levandowski, un exgerente del proyecto de vehículos autónomos de Google, de robar tecnología que ahora impulsa los intentos de Uber por construir una flota de vehículos autónomos.



Uber ha rechazado las acusaciones de Waymo y las describe como "un intento infundado para frenar a un competidor".



