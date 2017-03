Presidente uruguayo anuncia regreso de tropas en Haití AP

"El ejercicio activo de la misión de paz cesa ahora a fines de marzo", dijo Vázquez en un consejo de ministros abierto al público celebrado en el balneario de San Luis, unos 60 kilómetros al este de Montevideo. Agregó que las tropas permanecerán unos días más en Haití para recoger sus pertrechos y coordinar su regreso a Uruguay con Naciones Unidas, pero sostuvo que en el correr del mes de abril estarán de regreso.



Unos 250 efectivos uruguayos se encuentran en ese país en estos momentos, aunque la dotación llegó a ser de un millar de hombres en años anteriores.



Las tropas uruguayas han sido parte importante de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití que se estableció en junio de 2004 por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tras el terremoto de enero de 2010 la ONU recomendó aumentar las fuerzas para apoyar la recuperación de Haití y los soldados extranjeros en el país caribeño llegaron a ser unos 12.000.



Desde el comienzo de la misión la presencia uruguaya en Haití provocó críticas internas en la coalición gobernante Frente Amplio e incluso ocasionó en 2005 y 2014 la renuncia de dos legisladores a sus bancas.



El retiro de las tropas uruguayas ya había sido anunciado por el anterior presidente José Mujica (2010-2015), sin que se estableciera una fecha concreta para el fin de la misión.



Durante el ejercicio de la misión de paz más de una vez los soldados uruguayos se vieron envueltos en denuncias de abuso sexual. Según un reporte enviado por el ejército a la The Associated Press, desde 2011 se recibieron seis denuncias, incluidos cuatro reclamos por paternidad. De acuerdo con el ejército uruguayo los militares involucrados en estos casos representan apenas un 0,2 % del total del personal desplegado entre 2011 y 2014.



