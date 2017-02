Presumen abuso de sacerdote 'bajo secreto de confesión' en Irapuato Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: La situación jurídica del ex vocero del Arzobispado de León, Jorge Raúl Villegas, se resolverá el próximo viernes; indagan más abusos hacia otras jovencitas en colegio de monjas Ella les refiere que durante la confesión el padre la tocaba […]y que, durante las terapias, que tenía privacidad con ella, la agraviaba sexualmente”, dijo la abogada Dalia Ramírez.

El presunto responsable fungió como vocero del Arzobispado de León hasta unos días antes de la visita de Benedicto XVI al estado de Guanajuato, en el 2012.



Este sacerdote ofrecía terapia sicológica y confesaba a las alumnas en el colegio Atenas. Los días lunes daba atención y terapia a la niña y, ojo, lo hacía sin el consentimiento de la mamá y del papá […] y los días viernes las confesaba y, aquí lo más grave, la violaba en secreto de confesión”, señaló la activista Norma Nolasco.

Cuando los papás comenzaron a notar algo raro en su hija se enteraron de la situación y presentaron una denuncia.



El pasado lunes, el sacerdote fue detenido bajo los cargos de abuso sexual, violación calificada y corrupción de menores. Posteriormente, confesó el abuso sexual contra una menor de 15 años de edad



Villegas ya había enfrentado proceso judicial en 2014, cuando un juez lo obligó a reconocer la paternidad de una niña, que para entonces tenía 9 años de edad.

Si descubrimos que las madres (monjas) sabían que él tenía antecedentes de violencia contra las mujeres, de violencia sexual en contra de las mujeres, entonces las religiosas están incurriendo también en un delito”, recalcó Norma Nolasco.

Los padres de la menor están indignados y piden a través de sus abogados que el caso no quede impune. Ellos han confiado en las instituciones, no se han hecho justicia por su propia mano, piden justicia […] que efectivamente los derechos de los menores se sobrepongan a cuestiones de clero”, dijo Dalia Ramírez.

Mientras tanto, en el colegio fue día inhábil por lo que no hubo quien diera la cara.

Disculpe, ¿se encontrará alguna representante del colegio? -Es día no laborable, salieron”.

Ahora se sabe que hay más víctimas, pesuntamente cometidas por este sacerdote, de quien se resolverá su situación jurídica el próximo viernes.



elpais@imagenzac.com.mx IRAPUATO, Gto.- Jorge Raúl Villegas presuntamente abusó sexualmente una menor de edad en un colegio de monjas en el municipio de Irapuato, Guanajuato.El presunto responsable fungió como vocero del Arzobispado de León hasta unos días antes de la visita de Benedicto XVI al estado de Guanajuato, en el 2012.Este sacerdote ofrecía terapia sicológica y confesaba a las alumnas en el colegio Atenas.Cuando los papás comenzaron a notar algo raro en su hija se enteraron de la situación y presentaron una denuncia.El pasado lunes, el sacerdote fue detenido bajo los cargos de abuso sexual, violación calificada y corrupción de menores. Posteriormente, confesó el abuso sexual contra una menor de 15 años de edadVillegas ya había enfrentado proceso judicial en 2014, cuando un juez lo obligó a reconocer la paternidad de una niña, que para entonces tenía 9 años de edad.Los padres de la menor están indignados y piden a través de sus abogados que el caso no quede impune.Mientras tanto, en el colegio fue día inhábil por lo que no hubo quien diera la cara.Ahora se sabe que hay más víctimas, pesuntamente cometidas por este sacerdote, de quien se resolverá su situación jurídica el próximo viernes. Agregar a favoritos irapuato

saserdote

abuso

jorge raúl villegas