Presupuesto de Trump otorga enormes gastos para la frontera

El bosquejo de presupuesto para Seguridad Nacional incluye que la Guardia Costera deseche el Equipo de Seguridad Marítima y todos sus equipos de seguridad y salvaguarda marítima.



The Associated Press obtuvo el martes una copia del anteproyecto de presupuesto.



Éste pide dinero para comenzar a contratar nuevos agentes de inmigración y fronterizos, y se apega mayormente a las promesas de campaña de Trump de intensificar la seguridad en la frontera mexicana y aplicar en Estados Unidos medidas de fuerza contra la inmigración ilegal. No está claro de qué manera los cambios en la Guardia Costera se adaptan a su esfuerzo de mejorar las fuerzas armadas.



WASHINGTON/AP.- Documentos presupuestales de la Casa Blanca muestran que el presidente Donald Trump quiere miles de millones de dólares para comenzar a construir el muro en la frontera con México y financiar los esfuerzos para encontrar, encarcelar y deportar a inmigrantes que están en el país sin permiso.

