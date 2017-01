Pretenden dar de baja a 200 empleados del municipio Francisco Monsivais

Jorge Díaz González, tesorero municipal, informó que solo falta que se analice por el pleno del cabildo y que es muy probable que se autorice para antes del 20 de enero.



Explicó que antes de que concluyera el año se reunieron con los titulares de los departamentos, en donde cada uno de ellos presentó su Plan Operativo Anual (POA), en donde dio a conocer las necesidades propias de su área, dándole prioridad a las más apremiantes de cada departamento de la administración.



Destacó que de acuerdo a la nueva normatividad pública contable, se analiza a detalle el rubro de la nómina municipal, “estamos checando muy bien el área de nuestro personal, ya que en la actualidad se tiene un promedio de 650 trabajadores y de acuerdo a la ley financiera, necesitamos tener menos personal”.



Señaló que, aunque por el momento no se tiene un número aproximado de empleados que serán dados baja, se tiene previsto que pudieran ser 200 trabajadores.



“No sabemos todavía cuántos, pero sí vamos a hacer una reducción en los trabajadores, pudieran ser 200, y este proceso sería gradualmente, ya que si damos de baja a las personas, pues necesitamos pagarle conforme a derecho y sería una erogación muy grande para la administración municipal, y en este momento no tenemos el cálculo exacto de cuánto se necesita para pagar las liquidaciones, pero ya estamos en pláticas con el departamento de recursos humanos para ver cuáles son las personas más viables para ir reduciendo esa plantilla de trabajadores”.



Finalmente, detalló que dentro de este análisis que se está haciendo para la reducción en la nómina, entran todos los trabajadores que sean de contrato o sindicalizados, “estamos verificando toda la plantilla y se tomarán todas las decisiones correspondientes, pero toda la plantilla la vamos a verificar, buscando una economía presupuestal.



