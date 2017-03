Prevén en junio o julio negociacion del TLC Excélsior

El canciller, Luis Videgaray Caso, sostuvo diversas reuniones ayer en Washington; en ellas exigió el respeto a los derechos humanos de los mexicanos radicados en Estados Unidos, entre otras acciones.

“México solamente va a aceptar cambios a un acuerdo internacional, incluido el acuerdo de libre comercio de América del Norte, si son en beneficio de México y los mexicanos”, comentó.

Al respecto, un portavoz estadunidense dijo que “el Secretario de Relaciones Exteriores sabe que tiene una invitación abierta para visitar o llamar en el momento que lo necesite”, afirmó la fuente.



De acuerdo con el comentario, hecho a condición de anonimidad, el secretario (De estado) Rex Tillerson “cree que han tenido intercambios muy productivos en las pasadas semanas y espera más en el futuro cercano”.



Por otra parte, Videgaray Caso comunicó ayer de manera oficial a la Casa Blanca el rechazo a la posibilidad de que sean separadas las familias de mexicanos que busquen ingresar a Estados Unidos.



También externó la preocupación del gobierno mexicano por asegurar que, en el ejercicio de sus funciones, las autoridades federales estadunidenses respeten plenamente los derechos humanos de los connacionales, con independencia de su status migratorio. “Ante nuestra grave preocupación por la posible separación de las familias mexicanas, la respuesta del gobierno de Estados Unidos es que algo están pensando, que no es una decisión tomada”, explicó.

En rueda de prensa en la embajada de México en Wa-shington, dijo haber expresado su oposición a la intención del gobierno de Donald Trump de deportar a México a inmigrantes de terceros países.

“México es un país soberano y sólo México decide quién entra a México y quién no entra a México”, comentó el canciller, quien estuvo acompañado en la rueda de prensa por el nuevo embajador mexicano en Washington, Gerónimo Gutiérrez.

Videgaray resaltó que México expresó su “absoluta disposición” a llegar a acuerdos y tener un diálogo constructivo con el gobierno de Estados Unidos siempre y cuando se respeten los derechos humanos de los mexicanos en la Unión Americana.



Videgaray Caso sostuvo en Washington reuniones de trabajo con el asesor de Seguridad Nacional, Herbert Raymond McMaster; con el asesor senior del presidente Donald Trump, Jared Kuschner; y con el director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, Gary Cohn.



Solución integral



Por otra parte, el canciller resaltó la importancia que tiene la iniciativa de trabajar en el desarrollo de Centroamérica, como una manera de atender el fenómeno migratorio de manera integral.



En seguimiento a la puesta en marcha de los Centros de Defensoría realizada durante su estancia en Nueva York la semana pasada, el canciller sostuvo una reunión de trabajo con personal de la embajada mexicana en Washington para supervisar los avances y acciones implementadas.



Presente también en Estados Unidos, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunió con el secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross.



Posteriormente, el canciller viajó a La Habana, Cuba, para participar en los trabajos de la XXII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), bajo la presidencia del canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla.



“Prematuro”, calificar capturas



El canciller opinó que es “prematuro” interpretar como una “tendencia” el descenso del 40% en el número de inmigrantes indocumentados detenidos por Estados Unidos en su frontera sur en febrero con respecto a enero, y evitó relacionarlo con las políticas de Donald Trump.



La Patrulla Fronteriza informó este miércoles que en febrero, el primer mes de Trump como presidente de Estados Unidos, detuvo a 18 mil 762 inmigrantes indocumentados en el límite sur con México.



OSORIO EXIGE NO SEPARAR A FAMILIAS



El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró que el gobierno mexicano insistirá ante Estados Unidos en que no debe separarse a las mujeres migrantes de sus hijos.



“Yo creo que tendrán que revisar sus propios protocolos porque de ninguna manera estas acciones inhiben, sino todo lo contrario, fortalecen el deseo de estar entre familia”, dijo.



