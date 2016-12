Prevén gas LP más caro por liberación de precios Excélsior

Octavio Pérez, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas), aseguró que las variaciones podrían darse de manera semanal o mensual, además de que también dependerá de la región de distribución.



Mencionó que la liberación de los precios permitirá a los consumidores escoger la empresa dependiendo de la oferta que éstas realicen, pues con el nuevo esquema, los costos ya serán influenciados por los mercados internacionales.



Consideró positivo el desempeño de la importación de gas LP por parte de empresas privadas, pero reconoció que Petróleos Mexicanos (Pemex) se mantendrá como el principal proveedor de este combustible, pues mantendrá al menos 65 por ciento de las ventas y distribución.



Es por ello que las decisiones de la empresa, en cuanto a la producción y costos, también podrían influir en el mercado doméstico.



Explicó que los precios que a partir de enero pagarán los usuarios ya toman en cuenta los costos reales del energético, así como los de transporte y la logística de distribución, los cuales hasta ahora habían sido absorbidos por las empresas, pero principalmente por Pemex y el gobierno federal, pues este último mantenía control sobre el costo final a los usuarios.



Del mismo modo, debido a que ahora será influenciado por la tendencia internacional, mencionó que durante la temporada de invierno es común que la molécula suba de precio, sin embargo, hacia el verano registra reducciones significativas, por lo que serán estos los cambios que a partir de 2017 experimentarán los consumidores.



CAEN INGRESOS DE PEMEX



Al cierre de noviembre pasado, Petróleos Mexicanos registraba pérdidas de 24 mil 47.2 millones de pesos en las ventas domésticas de gas LP, ello a días de que el gobierno federal libere el mercado para que empresas privadas importen y vendan de manera individual el combustible.



A pesar de ello, la empresa asegura que buscará quedarse sólo con aquellos negocios que le sean rentables en el mediano y largo plazo.



Al cierre de noviembre, la empresa productiva del Estado alcanzó ventas en el mercado interno por 46 mil 765.1 millones de pesos, es decir, 34 por ciento menos que en los primeros 11 meses de 2015.



Desde enero pasado, la Secretaría de Energía (Sener) abrió el mercado de importación de este combustible a los distribuidores privados, los cuales han logrado acaparar una parte importante de este negocio, que antes sólo era controlado por la petrolera.



Esta situación tiene que ver con un menor volumen de ventas a nivel nacional, ya que en este segmento la empresa comercializó 26.6 por ciento menos, pues pasó de 274 mil 400 barriles por día a 201 mil 300 barriles diarios, equivalente a 73 mil 100 barriles menos.



Como parte de esta situación, las importaciones que hasta ahora realizaba Pemex para abastecer en su totalidad la demanda del mercado interno de gas LP también registran una reducción de 48.8 por ciento.



Según los datos estadísticos de la empresa, entre enero y noviembre de 2015, compraba en el extranjero más de 99 mil 900 barriles por día de gas LP, sin embargo, en el mismo periodo de 2016, el volumen es de 51 mil 200 barriles diarios.



Del mismo modo, la elaboración de este combustible en los diferentes complejos productivos de Pemex, también está teniendo un comportamiento a la baja, ya que pasó de 176 mil barriles diarios a 159 mil 600 barriles.



La empresa ha mencionado que buscará recuperar el mercado que hasta ahora han perdido, siempre y cuando le genere dinero, pues no seguirán otorgando descuentos si esto conlleva a una pérdida de dinero para la firma petrolera, cuya transformación obedece a la Reforma Energética impulsada en este sexenio.



