Prevén las tortillerías el aumento a 16 pesos por kilo

Después de que se diera a conocer el incremento en el impuesto a los combustibles y servicios públicos, los tortilleros de la capital dijeron que no podrán mantener el mismo precio y buscarán que el costo del kilo se incremente a 16 pesos.



Leticia Correa, encargada de una tortillería del Mercado Arrollo de la Plata, dijo que, aunque todavía no incrementa los precios porque espera una coordinación con otros establecimientos, a más tardar la próxima semana lo hará.



Señaló que, en promedio, el recibo de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas aumentó 120 pesos; el de la Comisión Federal de Electricidad, 900 pesos; la tonelada de maíz, 400 pesos, y consume 700 pesos más de gas LP; si se calcula semanalmente, antes del incremento sus costos eran de 10 mil 900 pesos y ahora son de 13 mil 20, es decir: 2 mil 120 más.



“Estamos trabajando gratis, representa más de un sueldo y nos aseguraron que va a subir más”, dijo.



Luis Alberto Luna, encargado de la tortillería La Cumbre, dijo que desde el 9 de enero incrementó sus precios a 16 pesos, ya que realizó un cálculo del aumento de los insumos y esa tarifa le permitirá obtener un peso de ganancia por cada kilo.



Explicó que, pese al incremento que realizó, disminuyeron sus ganancias un 50%, ya que antes invertía 10 pesos por cada kilo y tenía dos pesos de ganancia, pero ahora invierte 15 y le queda un peso solamente





