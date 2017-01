Prevén llamar a comparecer a Videgaray en el Senado Excélsior

Miguel Barbosa Huerta, coordinador de los senadores perredistas, indicó que el gobierno mexicano no ha presentado una estrategia clara en política exterior, sobre todo en la relación con Estados Unidos ante la amenaza que sigue representando el próximo presidente Donald Trump. "Claro que hay que debatir con Luis Videgaray para que no nos siga dando razones personales, por favor, si no es un asunto de amigos. La política del compadrazgo, como se ve desde el Gobierno mexicano las designaciones del gabinete, compadrazgo, creen que el compadrazgo existe para Estados Unidos. Nombraron al amigo del yerno, o al amigo del amigo del yerno, ya no sé, ¿y si el yerno se pelea con el suegro, ¿qué va a pasar ahí?”, dijo.

Al respecto, la senadora Gabriela Cuevas, señaló que, de no citar a Videgaray en comparecencia, lo llamarían a una reunión de trabajo con la Comisión de Relaciones Exteriores que preside.



"No vamos a conformarnos nada más con conocer la estrategia o el ámbito general de dirección sino también muy puntual a cada una de las áreas de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, dijo.



